Новини Масований комбінований удар
5 653 39

Росія масштабно атакувала дронами та ракетами: удари по енергетиці (оновлено)

ракети масований обстріл

Уночі з 29 на 30 жовтня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по Україні з початку війни. Протягом кількох годин ворог застосовував ударні БпЛА "Shahed-136/Герань-2", балістичні та крилаті ракети, а також авіацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посланням на Повітряні сили та моніторингові канали.

За даними моніторингових ресурсів, у піковий момент над територією України одночасно перебували щонайменше 100 дронів-камікадзе, що безперервно заходили з різних напрямків - із Сумської, Чернігівської, Харківської, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Основні напрямки ударів - Полтавщина, Київщина, Дніпропетровщина, Одещина, Черкащина та Миколаївщина. Окремі групи дронів спрямовувалися також на Чернігівську, Вінницьку, Кіровоградську, Хмельницьку та Тернопільську області.

Під масованою атакою опинилися об’єкти енергетичної інфраструктури. Зокрема, повідомлялося про удари по нафтогазових об’єктах Полтавщини, а також про спроби ураження Трипільської та Ладижинської ТЕС.

Ракетні удари

РФ здійснила запуск великої кількості крилатих ракет та "Кинджалів" з різних напрямків. Фіксуються зміни курсів та заходи на центральні, північні та західні області.

Атака почалася з південного напрямку - ракети рухалися з Херсонщини в бік Миколаївської області, а також фіксувалися швидкісні цілі на Запоріжжя. Далі ворог перенаправив удар по центральних областях.

Ракети проходили траєкторіями через Кіровоградську, Черкаську, Вінницьку, Житомирську, Хмельницьку, Тернопільську та Львівську області.

Під ударом опинилися окремі міста - серед них Ладижин, Сміла, Біла Церква, Вінниця та Львів.

Під час атаки противник здійснив пуски гіперзвукових ракет "Кинджал" у напрямку Вінниччини та Житомирщини.
Крилаті ракети активно змінювали курс, намагаючись обійти українську ППО.

Ситуація залишається динамічною. Влада закликає громадян залишатися в укриттях та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Оновлення 

Станом на 6.00, за даними моніторингових каналів, в повітряному просторі України залишається близько 15х крилатих ракет Х-101.

Повітряні сили повідомили про крилаті ракети на Хмельниччині курсом на захід.

  •  6:09 - Крилата ракета на сході Чернівецької області курсом на захід
  • 6:12 - Крилаті ракети в центральній частині Тернопільської області, курсом на захід
  •  6:15 - ракета на Івано-Франківськ.

  • 6:19 - ракети прямують на Львівщину.

  • 6:25 - група БпЛА в центрі Вінниччини - курсом на захід.

О 6:33 зафіксовані повторні пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" на Чернігівщині в напрямку Житомира.

  • 6:34 - продовжує рух на Рівне.
  • 6:35 - Львів в укриття!!

Оновлення щодо БпЛА станом на 6:50:

  • Група ворожих БпЛА півдні Черкащини - курсом на захід.
  • Група БпЛА на півдні та центрі Вінниччини - курсом на захід.
  • Кілька груп БпЛА на Хмельниччині - курсом на захід.
  • Кілька груп БпЛА на півночі та півдні Тернопільщини - курсом на Львів.
  • Група БпЛА на півночі та півдні Житомирщини, курсом на захід.

+5
Гіперактивна тварюка "Абу Аладдин Принцесса Аладдін", що "народилася" 30.10.2025 року ВЖЕ ЗАСРАЛА весь ЦН.
Адміни!
Ви щось робите, чи спите?
30.10.2025 06:37 Відповісти
+5
Ну ни че, сегодня вечером будет Супер ПОтужный ответ на это - новый видосик от Зелупа, а так же возможно дроны по какой-то нефтебазе в Усть-********** попадут!
30.10.2025 06:41 Відповісти
+3
Потужний дав час рашці наростити виробництво зброї і просрати власне виробництво+маштабна,бескінечна корупція,безглузде керівництво на фронті.Мої вітання дебільному населенню!!Ви всіх зробили уйопки.Песець все ближче і зупиняти не на часі
30.10.2025 06:21 Відповісти
🚨 Румунія, Молдова, давайте тривогу! 2 ракети з Чернівецької області в бік сусідніх країн
30.10.2025 06:15 Відповісти
🛵🚀 Основна маса ракет та БпЛА летить в напрямку Бурштина, - монітори
30.10.2025 06:17 Відповісти
Потужний дав час рашці наростити виробництво зброї і просрати власне виробництво+маштабна,бескінечна корупція,безглузде керівництво на фронті.Мої вітання дебільному населенню!!Ви всіх зробили уйопки.Песець все ближче і зупиняти не на часі
30.10.2025 06:21 Відповісти
Тобі до лікаря
30.10.2025 06:23 Відповісти
Ти шо так лохторат оманської зелупи принижуєш?вони ж святі...не можна так..
30.10.2025 06:54 Відповісти
А як можна було не дати наростити? Ввести санкції?
30.10.2025 07:12 Відповісти
Кацапа, накоти боярышник, да похрусти ягельком - попустит... Развел здесь шовинистический нацизм с просоветско-геббельсовским пропагандизмом... Был бы я паном Адмiном, перервав би навпiл цю новоспечену падлюку-скороспелочку.
30.10.2025 06:35 Відповісти
Нужно проследить , бо когда дашь одному под дых, дык, сразу ни тебе тупых жидов, нi тобi розумних цапорилих , бо тихо сам з собов воно веде бесiду.
30.10.2025 06:42 Відповісти
нацист хренов
30.10.2025 06:44 Відповісти
А ішак оманський санкції введе,вони потужні.Це буде помста та асиметрична відповідь.
30.10.2025 06:34 Відповісти
Воно сьогодні знов буде хрипіти на радість равликів безмозглих....
30.10.2025 06:52 Відповісти
Ви контролюйте уважно! Контролери з Цензору - то основна зброя України...
30.10.2025 07:14 Відповісти
30.10.2025 06:37 Відповісти
не звертай на нього увагу ,реально хвора людина
30.10.2025 06:42 Відповісти
Ну ни че, сегодня вечером будет Супер ПОтужный ответ на это - новый видосик от Зелупа, а так же возможно дроны по какой-то нефтебазе в Усть-********** попадут!
30.10.2025 06:41 Відповісти
мало не здасться
30.10.2025 06:43 Відповісти
Попередньо, ракет над Україною більше немає. Дорозвідка

Залишилися шахеди.
30.10.2025 06:45 Відповісти
А шо там хепірда ... вже дала наказ атакувати об'єкти енергетики у кацапні? Ні........ой як прикро а ракушки так сподівались.....аж вуха повідвісали від балачок хрипатого.......
30.10.2025 06:50 Відповісти
Головне баранів завтраками годувати вчасно
30.10.2025 06:53 Відповісти
По всіх ракетах дорозвідка

Під атакою була критична інфраструктура, в першу чергу енергетика в різних регіонах.

Найбільше страждали Франківщина Львівщина , Запоріжжя
30.10.2025 06:54 Відповісти
Якийсь кацапа-деменцiйник ЧУМний, моркрвку не iсть - пам`ять не вiдновлюе. попугая вмикае... Кацапа, до, ре, ми, до, ре-е, до-о.
30.10.2025 07:03 Відповісти
моркрвка для зору
30.10.2025 07:05 Відповісти
❎ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ - ВІДБІЙ ТРИВОГИ
30.10.2025 07:04 Відповісти
Пане Адмiн, дякую.
30.10.2025 07:04 Відповісти
dont worry ,it is nothing
30.10.2025 07:06 Відповісти
З 2019 року, прибутки власників енергоструктур в Україні з енергетичної галузі разом з Укренерго, були чималенькі!!! Але власники не готували систему до функціонування в Особливий період, як і не готував зеленський, разом з назначеними ним зелупнями, Україну!!!
Треба їм нести кримінальну відповідальність!!
А всього і треба було зелупням та їх призначенцями з Урядового кварталу та Укренерго, з 2019 року, виконувати вимоги Конституції та законодавство, зокрема,

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
А вони, законодавство це, саботували
30.10.2025 07:20 Відповісти
 
 