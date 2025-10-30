Росія масштабно атакувала дронами та ракетами: удари по енергетиці (оновлено)

Уночі з 29 на 30 жовтня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по Україні з початку війни. Протягом кількох годин ворог застосовував ударні БпЛА "Shahed-136/Герань-2", балістичні та крилаті ракети, а також авіацію.

За даними моніторингових ресурсів, у піковий момент над територією України одночасно перебували щонайменше 100 дронів-камікадзе, що безперервно заходили з різних напрямків - із Сумської, Чернігівської, Харківської, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Основні напрямки ударів - Полтавщина, Київщина, Дніпропетровщина, Одещина, Черкащина та Миколаївщина. Окремі групи дронів спрямовувалися також на Чернігівську, Вінницьку, Кіровоградську, Хмельницьку та Тернопільську області.

Під масованою атакою опинилися об’єкти енергетичної інфраструктури. Зокрема, повідомлялося про удари по нафтогазових об’єктах Полтавщини, а також про спроби ураження Трипільської та Ладижинської ТЕС.

Ракетні удари

РФ здійснила запуск великої кількості крилатих ракет та "Кинджалів" з різних напрямків. Фіксуються зміни курсів та заходи на центральні, північні та західні області.

Атака почалася з південного напрямку - ракети рухалися з Херсонщини в бік Миколаївської області, а також фіксувалися швидкісні цілі на Запоріжжя. Далі ворог перенаправив удар по центральних областях.

Ракети проходили траєкторіями через Кіровоградську, Черкаську, Вінницьку, Житомирську, Хмельницьку, Тернопільську та Львівську області.

Під ударом опинилися окремі міста - серед них Ладижин, Сміла, Біла Церква, Вінниця та Львів.

Під час атаки противник здійснив пуски гіперзвукових ракет "Кинджал" у напрямку Вінниччини та Житомирщини.

Крилаті ракети активно змінювали курс, намагаючись обійти українську ППО.

Ситуація залишається динамічною. Влада закликає громадян залишатися в укриттях та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Оновлення

Станом на 6.00, за даними моніторингових каналів, в повітряному просторі України залишається близько 15х крилатих ракет Х-101.

Повітряні сили повідомили про крилаті ракети на Хмельниччині курсом на захід.

6:09 - Крилата ракета на сході Чернівецької області курсом на захід

6:12 - Крилаті ракети в центральній частині Тернопільської області, курсом на захід

6:15 - ракета на Івано-Франківськ.

6:19 - ракети прямують на Львівщину.

6:25 - група БпЛА в центрі Вінниччини - курсом на захід.

О 6:33 зафіксовані повторні пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" на Чернігівщині в напрямку Житомира.

6:34 - продовжує рух на Рівне.

6:35 - Львів в укриття!!

Оновлення щодо БпЛА станом на 6:50: