Россия снова атаковала ТЭС ДТЭК в ряде регионов: более 210 атак с начала войны

Россия снова атаковала ТЭС ДТЭК: серьезные повреждения оборудования

В октябре россияне уже в третий раз атаковали теплоэлектростанции ДТЭК, повредив оборудование. Компания продолжает восстановительные работы во всех регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ДТЭК.

"Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины

Серьезно повреждено оборудование ТЭС. Работаем над устранением последствий", - говорится в сообщении.

Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 210 раз.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Объект критической инфраструктуры атаковала РФ в Ивано-Франковской области

Обстрелы энергетики 30 октября

В ночь на 30 октября российские оккупанты снова нанесли массированный ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре Украины, заявила министр энергетики Светлана Гринчук. По данным ОВА, в ряде регионов повреждены объекты критической инфраструктуры.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил об ударе по Добротворской ТЭС во Львовской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. В большинстве регионов - аварийные отключения

Удары РФ по объектам ДТЭК

По состоянию на конец октября 2025 года, теплоэлектростанции (ТЭС) компании ДТЭК остаются одной из основных мишеней российских атак, что приводит к серьезным повреждениям и перебоям в энергоснабжении. В октябре российские захватчики усилили удары по энергетике.

Атаки приводят к вынужденным аварийным отключениям света в областях, где расположены поврежденные ТЭС.

Погодинні відключення електроенергії скасовані на всій території України, - Міненерго
показать весь комментарий
30.10.2025 10:24 Ответить
это все и так видят, тут вопрос когда наши "потужнi" фламинго (которые по 60 в месяц выпускаются) хоть куда-то дальше воображения Зе полетят
показать весь комментарий
30.10.2025 10:25 Ответить
заклйопки закінчилися
показать весь комментарий
30.10.2025 10:28 Ответить
60 на місяць це по дві вундервафлі в день - обіцялово було по сім в день.
хтось на 4 рази знову запотужничяв-збехав - і так в усьму.
-
бути Президентом - це можливість безкарно брехати!
показать весь комментарий
30.10.2025 10:32 Ответить
висновок,
якщо ти паталогічне брехло? - висунуйся, саме там твоє місце!
показать весь комментарий
30.10.2025 10:35 Ответить
В Москві обьекти генерації коли будуть атаковані?
показать весь комментарий
30.10.2025 11:30 Ответить
 
 