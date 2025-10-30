Россия снова атаковала ТЭС ДТЭК в ряде регионов: более 210 атак с начала войны

В октябре россияне уже в третий раз атаковали теплоэлектростанции ДТЭК, повредив оборудование. Компания продолжает восстановительные работы во всех регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ДТЭК.

"Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины

Серьезно повреждено оборудование ТЭС. Работаем над устранением последствий", - говорится в сообщении.

Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 210 раз.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Объект критической инфраструктуры атаковала РФ в Ивано-Франковской области

Обстрелы энергетики 30 октября

В ночь на 30 октября российские оккупанты снова нанесли массированный ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре Украины, заявила министр энергетики Светлана Гринчук. По данным ОВА, в ряде регионов повреждены объекты критической инфраструктуры.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил об ударе по Добротворской ТЭС во Львовской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. В большинстве регионов - аварийные отключения

Удары РФ по объектам ДТЭК

По состоянию на конец октября 2025 года, теплоэлектростанции (ТЭС) компании ДТЭК остаются одной из основных мишеней российских атак, что приводит к серьезным повреждениям и перебоям в энергоснабжении. В октябре российские захватчики усилили удары по энергетике.

Атаки приводят к вынужденным аварийным отключениям света в областях, где расположены поврежденные ТЭС.