Россия снова атаковала ТЭС ДТЭК в ряде регионов: более 210 атак с начала войны
В октябре россияне уже в третий раз атаковали теплоэлектростанции ДТЭК, повредив оборудование. Компания продолжает восстановительные работы во всех регионах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ДТЭК.
"Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины
Серьезно повреждено оборудование ТЭС. Работаем над устранением последствий", - говорится в сообщении.
Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 210 раз.
Обстрелы энергетики 30 октября
В ночь на 30 октября российские оккупанты снова нанесли массированный ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре Украины, заявила министр энергетики Светлана Гринчук. По данным ОВА, в ряде регионов повреждены объекты критической инфраструктуры.
Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил об ударе по Добротворской ТЭС во Львовской области.
Удары РФ по объектам ДТЭК
По состоянию на конец октября 2025 года, теплоэлектростанции (ТЭС) компании ДТЭК остаются одной из основных мишеней российских атак, что приводит к серьезным повреждениям и перебоям в энергоснабжении. В октябре российские захватчики усилили удары по энергетике.
Атаки приводят к вынужденным аварийным отключениям света в областях, где расположены поврежденные ТЭС.
