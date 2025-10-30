Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. В большинстве регионов - аварийные отключения

В ночь на 30 октября российские оккупанты снова нанесли массированный ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Минэнерго, об этом заявила министр энергетики Светлана Гринчук.

"Как только это станет возможным, спасатели, ремонтные бригады и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, восстановление питания и оценку ущерба. Благодарна каждому нашему специалисту, который борется за свет и тепло в наших домах. Призываем всех оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации", - говорится в сообщении.

Отключение света

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

"Восстановительные работы начнутся сразу, как это позволит ситуация с безопасностью. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - отметили в компании.

Массированный вражеский удар

В ночь на 30 октября во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за вражеских беспилотников и ракетной опасности.

Во многих областях сигнал прозвучал из-за атаки вражеских беспилотников. Впоследствии стало известно об угрозе ракет "Калибр", запущенных Россией по территории Украины. Позже Воздушные Силы сообщили о пусках баллистических ракет "Кинжал".

По обновленной информации, часть ракет была направлена на запад страны.

