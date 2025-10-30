РУС
Новости Удары по энергетике
3 617 23

Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. В большинстве регионов - аварийные отключения

Удар по энергообъекту в Прикарпатье

В ночь на 30 октября российские оккупанты снова нанесли массированный ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Минэнерго, об этом заявила министр энергетики Светлана Гринчук.

"Как только это станет возможным, спасатели, ремонтные бригады и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, восстановление питания и оценку ущерба. Благодарна каждому нашему специалисту, который борется за свет и тепло в наших домах. Призываем всех оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации", - говорится в сообщении.

Отключение света

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

"Восстановительные работы начнутся сразу, как это позволит ситуация с безопасностью. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - отметили в компании.

Массированный вражеский удар

В ночь на 30 октября во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за вражеских беспилотников и ракетной опасности.

Во многих областях сигнал прозвучал из-за атаки вражеских беспилотников. Впоследствии стало известно об угрозе ракет "Калибр", запущенных Россией по территории Украины. Позже Воздушные Силы сообщили о пусках баллистических ракет "Кинжал".

По обновленной информации, часть ракет была направлена на запад страны.

Топ комментарии
+9
Звісно ніхто ж не міг спрогнозувати такі атаки і вжити заходів(не ті заходи де вкрадені гроші) .Обовязково слухаємо тільки марафон,генштаб і обнюхано.Баранів потрібно регулярно обробляти брехнею,бо не дай бог прозріють,хотя є сумніви.
30.10.2025 07:14 Ответить
+9
30.10.2025 07:15 Ответить
+8
яка несподіванка!
30.10.2025 07:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
в мене поки світло є , але я завжди готовий
30.10.2025 07:10 Ответить
яка несподіванка!
30.10.2025 07:13 Ответить
ніколи такого не було і ось знову
30.10.2025 07:15 Ответить
30.10.2025 07:15 Ответить
наче сніг взимку
30.10.2025 07:15 Ответить
Звісно ніхто ж не міг спрогнозувати такі атаки і вжити заходів(не ті заходи де вкрадені гроші) .Обовязково слухаємо тільки марафон,генштаб і обнюхано.Баранів потрібно регулярно обробляти брехнею,бо не дай бог прозріють,хотя є сумніви.
30.10.2025 07:14 Ответить
ти слухай марахвон . а я радіо Україна на кухні включив
30.10.2025 07:16 Ответить
Записуй важливі речі і читай перед сном
30.10.2025 07:41 Ответить
Портрет потужного над головою покращує сон
30.10.2025 07:45 Ответить
Эти тупые зеленые дегенераты кроме того как нажимать на Рубильник еще могут что-то делать вообще? И почему мы не бьем по ТЭС и ГЭС Кацапстана? Ермак запретил? Или может хозяева Ермака и Зелупы в Кремле запретили?
30.10.2025 07:16 Ответить
З 2019 року, прибутки власників енергоструктур в Україні з енергетичної галузі разом з Укренерго, були чималенькі!!! Але власники не готували систему до функціонування в Особливий період, як і не готував зеленський, разом з назначеними ним зелупнями, Україну!!!
Треба їм нести кримінальну відповідальність!!
А всього і треба було зелупням та їх призначенцями з Урядового кварталу та Укренерго, з 2019 року, виконувати вимоги Конституції та законодавство, зокрема,

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
А вони, законодавство це, саботували!!
Ніхто з призначених зелупнів, не поніс покарання за таку неготовність України до функціонування паливно-енергетичного комплексу в Особливий період, з 2014 року, а тим більше з 2019 року!!
30.10.2025 07:16 Ответить
Досить спамити
30.10.2025 07:27 Ответить
Закон треба зеленському, із призначеними зелупнями, виконувати!
30.10.2025 07:30 Ответить
В законі прописано, що електростанції, розподільчі підстанції, електромережі треба сховати під землю?
30.10.2025 09:07 Ответить
Читай Закон!!
30.10.2025 09:32 Ответить
Сейчас проснуться Головы ОВА и начнут, за стотысячные зарплаты озвучивать с умным видом те вещи, которые они должны были предотвратить или минимизировать последствия. Превратили Украину в страну дикторов и пресс офицеров, потому что больше ничего назначенцы делать не умеют.
30.10.2025 07:33 Ответить
Кацапня шахедами атакуватиме безкінечно. Тому що завод в ******** працює 24/7. То коли буде наліт 20 фламінгів з дальністю 3000 км на ********, члєнограй?
30.10.2025 07:34 Ответить
Відзвітували ж, падли, що все відновили й електрика є - ну от й отримали. зе!, гринчук й 5-6 ефективним менагерам треба ротяки зашити й пальці відрубати.
30.10.2025 07:35 Ответить
Під час війни все відновити не можливо. Для відновлення всіх об'єктів виробництва та енергопостачання потрібно дуже багато: обладнання, гроші, людські ресурси і багато років мирного життя. А зараз відновлюють лише найнеобхідніше, щоб подати електроживлення.
30.10.2025 09:17 Ответить
То не до мене. То до звітуючих.
30.10.2025 09:35 Ответить
Треба і свої мізки мати.
30.10.2025 09:39 Ответить
Вот у русни в отличии от нашего шапито они есть. Они бьют по энергетике ровно тогда, когда наши начинают бодро рапортовать. Это не только удар по инфраструктуре но и удар по имиджу властей. Как щелчек по носу и доказательство беспомощности. Они все верно рассчитывают.
30.10.2025 09:49 Ответить
Рапорти тут ні до чого. Кацапи будуть бити по ененргетиці до поки зовсім не знищать її. В минулі роки Шахедів і ракет було менше, але де Каховська ГЕС, чому не працюють ДніпроГЕС, ДніпроГЕС-2 і інші генеруючі станції?
30.10.2025 09:55 Ответить
 
 