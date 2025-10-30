Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. В большинстве регионов - аварийные отключения
В ночь на 30 октября российские оккупанты снова нанесли массированный ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Минэнерго, об этом заявила министр энергетики Светлана Гринчук.
"Как только это станет возможным, спасатели, ремонтные бригады и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, восстановление питания и оценку ущерба. Благодарна каждому нашему специалисту, который борется за свет и тепло в наших домах. Призываем всех оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации", - говорится в сообщении.
Отключение света
В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии.
"Восстановительные работы начнутся сразу, как это позволит ситуация с безопасностью. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - отметили в компании.
Массированный вражеский удар
В ночь на 30 октября во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за вражеских беспилотников и ракетной опасности.
Во многих областях сигнал прозвучал из-за атаки вражеских беспилотников. Впоследствии стало известно об угрозе ракет "Калибр", запущенных Россией по территории Украины. Позже Воздушные Силы сообщили о пусках баллистических ракет "Кинжал".
По обновленной информации, часть ракет была направлена на запад страны.
Треба їм нести кримінальну відповідальність!!
А всього і треба було зелупням та їх призначенцями з Урядового кварталу та Укренерго, з 2019 року, виконувати вимоги Конституції та законодавство, зокрема,
ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
А вони, законодавство це, саботували!!
Ніхто з призначених зелупнів, не поніс покарання за таку неготовність України до функціонування паливно-енергетичного комплексу в Особливий період, з 2014 року, а тим більше з 2019 року!!