Новини Удари по енергетиці
3 557 22

Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України. У більшості регіонів - аварійні відключення

Удар по енергооб’єкту на Прикарпатті

У ніч проти 30 жовтня російські окупанти знову завдали масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міненерго, про це заявила міністр енергетики Світлана Гринчук.

"Щойно стане можливим, рятувальники, ремонтні бригади та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, відновлення живлення та оцінку збитків. Вдячна кожному нашому фахівцю, який бореться за світло й тепло в наших домівках. Закликаємо всіх залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - йдеться в повідомленні.

Відключення світла 

У НЕК "Укренерго" повідомили, що у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

"Відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як це дозволить безпекова ситуація. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі",  - зазначили у компанії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україну може чекати "катастрофічна" зима. 60% газової інфраструктури пошкоджено, - Bild

Масований ворожий удар 

У ніч на 30 жовтня в усіх областях України оголошували повітряну тривогу через ворожі безпілотники і ракетну небезпеку. 

У багатьох областях сигнал прозвучав через атаку ворожих безпілотників. Згодом стало відомо про загрозу ракет "Калібр", запущених Росією по території України. Пізніше Повітряні Сили повідомили про пуски балістичних ракет "Кинджал".

За оновленою інформацією, частина ракет була скерована на захід країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія масштабно атакувала дронами та ракетами: удари по енергетиці (оновлено)

Автор: 

обстріл (31591) енергетика (2846) Укренерго (2816) Міненерго (1513) відключення світла (1210) Гринчук Світлана (20)
Топ коментарі
+9
Звісно ніхто ж не міг спрогнозувати такі атаки і вжити заходів(не ті заходи де вкрадені гроші) .Обовязково слухаємо тільки марафон,генштаб і обнюхано.Баранів потрібно регулярно обробляти брехнею,бо не дай бог прозріють,хотя є сумніви.
30.10.2025 07:14 Відповісти
+9
30.10.2025 07:15 Відповісти
+8
яка несподіванка!
30.10.2025 07:13 Відповісти
Правила форума Рада форумчан
в мене поки світло є , але я завжди готовий
30.10.2025 07:10 Відповісти
яка несподіванка!
30.10.2025 07:13 Відповісти
ніколи такого не було і ось знову
30.10.2025 07:15 Відповісти
30.10.2025 07:15 Відповісти
наче сніг взимку
30.10.2025 07:15 Відповісти
Звісно ніхто ж не міг спрогнозувати такі атаки і вжити заходів(не ті заходи де вкрадені гроші) .Обовязково слухаємо тільки марафон,генштаб і обнюхано.Баранів потрібно регулярно обробляти брехнею,бо не дай бог прозріють,хотя є сумніви.
30.10.2025 07:14 Відповісти
ти слухай марахвон . а я радіо Україна на кухні включив
30.10.2025 07:16 Відповісти
Записуй важливі речі і читай перед сном
30.10.2025 07:41 Відповісти
Портрет потужного над головою покращує сон
30.10.2025 07:45 Відповісти
Эти тупые зеленые дегенераты кроме того как нажимать на Рубильник еще могут что-то делать вообще? И почему мы не бьем по ТЭС и ГЭС Кацапстана? Ермак запретил? Или может хозяева Ермака и Зелупы в Кремле запретили?
30.10.2025 07:16 Відповісти
З 2019 року, прибутки власників енергоструктур в Україні з енергетичної галузі разом з Укренерго, були чималенькі!!! Але власники не готували систему до функціонування в Особливий період, як і не готував зеленський, разом з назначеними ним зелупнями, Україну!!!
Треба їм нести кримінальну відповідальність!!
А всього і треба було зелупням та їх призначенцями з Урядового кварталу та Укренерго, з 2019 року, виконувати вимоги Конституції та законодавство, зокрема,

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
А вони, законодавство це, саботували!!
Ніхто з призначених зелупнів, не поніс покарання за таку неготовність України до функціонування паливно-енергетичного комплексу в Особливий період, з 2014 року, а тим більше з 2019 року!!
30.10.2025 07:16 Відповісти
Досить спамити
30.10.2025 07:27 Відповісти
Закон треба зеленському, із призначеними зелупнями, виконувати!
30.10.2025 07:30 Відповісти
В законі прописано, що електростанції, розподільчі підстанції, електромережі треба сховати під землю?
30.10.2025 09:07 Відповісти
Читай Закон!!
30.10.2025 09:32 Відповісти
Сейчас проснуться Головы ОВА и начнут, за стотысячные зарплаты озвучивать с умным видом те вещи, которые они должны были предотвратить или минимизировать последствия. Превратили Украину в страну дикторов и пресс офицеров, потому что больше ничего назначенцы делать не умеют.
30.10.2025 07:33 Відповісти
Кацапня шахедами атакуватиме безкінечно. Тому що завод в ******** працює 24/7. То коли буде наліт 20 фламінгів з дальністю 3000 км на ********, члєнограй?
30.10.2025 07:34 Відповісти
Відзвітували ж, падли, що все відновили й електрика є - ну от й отримали. зе!, гринчук й 5-6 ефективним менагерам треба ротяки зашити й пальці відрубати.
30.10.2025 07:35 Відповісти
Під час війни все відновити не можливо. Для відновлення всіх об'єктів виробництва та енергопостачання потрібно дуже багато: обладнання, гроші, людські ресурси і багато років мирного життя. А зараз відновлюють лише найнеобхідніше, щоб подати електроживлення.
30.10.2025 09:17 Відповісти
То не до мене. То до звітуючих.
30.10.2025 09:35 Відповісти
Треба і свої мізки мати.
30.10.2025 09:39 Відповісти
Вот у русни в отличии от нашего шапито они есть. Они бьют по энергетике ровно тогда, когда наши начинают бодро рапортовать. Это не только удар по инфраструктуре но и удар по имиджу властей. Как щелчек по носу и доказательство беспомощности. Они все верно рассчитывают.
30.10.2025 09:49 Відповісти
 
 