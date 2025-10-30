Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України. У більшості регіонів - аварійні відключення

У ніч проти 30 жовтня російські окупанти знову завдали масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міненерго, про це заявила міністр енергетики Світлана Гринчук.

"Щойно стане можливим, рятувальники, ремонтні бригади та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, відновлення живлення та оцінку збитків. Вдячна кожному нашому фахівцю, який бореться за світло й тепло в наших домівках. Закликаємо всіх залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - йдеться в повідомленні.

Відключення світла

У НЕК "Укренерго" повідомили, що у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

"Відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як це дозволить безпекова ситуація. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - зазначили у компанії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україну може чекати "катастрофічна" зима. 60% газової інфраструктури пошкоджено, - Bild

Масований ворожий удар

У ніч на 30 жовтня в усіх областях України оголошували повітряну тривогу через ворожі безпілотники і ракетну небезпеку.

У багатьох областях сигнал прозвучав через атаку ворожих безпілотників. Згодом стало відомо про загрозу ракет "Калібр", запущених Росією по території України. Пізніше Повітряні Сили повідомили про пуски балістичних ракет "Кинджал".

За оновленою інформацією, частина ракет була скерована на захід країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія масштабно атакувала дронами та ракетами: удари по енергетиці (оновлено)