3 871 67

Україну може чекати "катастрофічна" зима. 60% газової інфраструктури пошкоджено, - Bild

Bild: Україна перед найважчою зимою через удари РФ по енергетиці

Російські війська систематично бомбардують українські вугільні електростанції, газосховища та підстанції, щоб Україна замерзла цієї зими.

Про це повідомляє Bild, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по енергетиці та газу

Видання зауважує, що кожна атака Росії на енергоінфраструктуру України ускладнює проходження зими з достатньою кількістю електрики та тепла.

Тільки по об'єктах компанії ДТЕК з початку війни завдано 210 ракетних і дронових ударів, з них 54 — по одній електростанції. Один з об'єктів компанії "Нафтогаз" вражений шістьма ракетами, пише Bild.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ ударили по енергооб’єктах у трьох областях. Діють графіки відключень, - Міненерго

Газова інфраструктура серйозно пошкоджена обстрілами

Журналісти цитують главу "Нафтогазу" Сергія Корецького, який закликає всіх "економити газ":

"Очевидно, що російські терористи не зупиняться. Це впливає на обсяг нашого власного видобутку газу, який нам доводиться покривати імпортом".

Видання також пише, що серйозно пошкоджено від 55% до 60% газової інфраструктури.

На переконання журналістів, у разі колапсу енергосистеми "Україні загрожує холодова катастрофа".

Джерела Bild в Києві також заявив, що "наступна зима буде найважчою".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив Свириденко знайти 100% коштів для імпорту додаткового газу на зиму

Підтримка ЄС України взимку

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав західних союзників підтримати Україну.

Міністерка економіки та енергетики ФРН Катеріна Райхе, своєю чергою, має намір й надалі продовжити фінансування Ukraine Energy Support Fund. Частка Німеччини становить 390 млн євро, планується додати ще €60 млн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін хоче гуманітарної катастрофи в Україні цієї зими, - Зеленський

  • Раніше повідомлялося, що російські війська восени 2025 року змінили підхід до атак на енергетичну інфраструктуру України, концентруючи удари на окремих регіонах та об’єктах.
  • Міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що всі 9 енергоблоків АЕС на підконтрольній уряду території підключені до енергосистеми України й працюють на повну потужність, проте це не дозволяє уникнути графіків погодинних відключень світла для населення.

Автор: 

газ (10770) енергетика (2846) електроенергія (6507) війна в Україні (6752)
+21
Це було прогнозовано.При владі зрадник,країні срака.
показати весь коментар
29.10.2025 20:37 Відповісти
+16
А як же обіцяний трьохрівневий захист критичної інфраструктури? Мустафа,ти де?
показати весь коментар
29.10.2025 20:39 Відповісти
+14
Немає в нас чим відповісти - ше ні однієї електростанції на рашці ми не потушили
показати весь коментар
29.10.2025 20:38 Відповісти
Це було прогнозовано.При владі зрадник,країні срака.
показати весь коментар
29.10.2025 20:37 Відповісти
Вибачайте шановний,я також не голосував за нього,але будемо відверті захистити всі підстанції, газорозподільні вузли,ТЕЦ ,міста та інше - не можливо
показати весь коментар
29.10.2025 20:40 Відповісти
Для захисту майже за 4 роки зроблено почти нікуя і гроші вкрадені.
показати весь коментар
29.10.2025 20:50 Відповісти
А з кого формувати мобільні групи для знищення шахедів?
показати весь коментар
29.10.2025 21:07 Відповісти
Ти напевно не знаєш,що ДФТГ знищуються вищим керівництвом.Створюються умови,щоб туди ніхто не йшов.Запускається інформація про низьку ефективність.
показати весь коментар
29.10.2025 21:39 Відповісти
Відповідати дзеркально потрібно. Щоб орки задумувались про те що буде у відповідь .
Квартал95 привів країну до такого стану. Немає ні грошей, бо розікрали, немає ні зброї - бо набрехали й теж розікрали. Провалили мобілізацію, оборону. Бо некомпетентні, кловуни.
показати весь коментар
29.10.2025 20:51 Відповісти
Зате, є мудрий нарід який це спостерігає і хаває
показати весь коментар
29.10.2025 21:39 Відповісти
На захист виділили 10 мільярдів гривень.І що?За ці гроші,можна ракет наробити,чи безпілотників.Ти бритенеець,тут недавно зареєстрований.
показати весь коментар
29.10.2025 21:14 Відповісти
Захистом займався твій герой, головний антикорупціонер і глашатай Майдану. Ти щось маєш проти нього?
показати весь коментар
29.10.2025 21:55 Відповісти
Хто?
показати весь коментар
29.10.2025 22:08 Відповісти
Як, хто?
показати весь коментар
29.10.2025 22:19 Відповісти
Напиши,кого маєш на увазі.
показати весь коментар
29.10.2025 22:21 Відповісти
Ти прикидаєшся?

https://www.unian.ua/war/energetika-ukrajini-otrimala-tri-rivni-zahistu-vid-raket-ta-droniv-shcho-voni-mozhut-12461538.html "Енергетика України отримала три рівні захисту від ракет та дронів" - зазначив голова агенства ....
показати весь коментар
29.10.2025 22:29 Відповісти
Так де це мій герой?
показати весь коментар
29.10.2025 22:31 Відповісти
В 13-14-му він був героєм ледь не всієї України. Саме за його закликом пішли на Майдан. І він же став фактично головним антикорупціонером, разом з сєрлещем. Щось швидко всі позабували своїх недавніх кумирів.
показати весь коментар
29.10.2025 22:37 Відповісти
Не був він героєм для мене.Він був антикорупціонером до певної пори.
показати весь коментар
29.10.2025 22:42 Відповісти
Це Ви зрадофілу пояснюєте...)
показати весь коментар
29.10.2025 21:19 Відповісти
Оманські ухилянти, роблять свою криваву роботу разом з *******, і тікають з України, як і бакай з ДУС, часів кучми-литвина!!! Деркач і сівкович, можуть підтвердити!
показати весь коментар
29.10.2025 20:45 Відповісти
Як погодка в Австрії ? Не прохолодно, топлять ?
показати весь коментар
29.10.2025 20:55 Відповісти
Що він не так написав? Зебіл потім поїде на батьківщину в ізраїль, йому тут не жити.
показати весь коментар
29.10.2025 20:59 Відповісти
той Більд не знає, що у нас є пункти незламності ім.ЗЄлєнського.
в них можна попити чаю і зарядити смартфон

круто !

.
показати весь коментар
29.10.2025 22:44 Відповісти
Це геноцид,чи ще ні?! Мабуть коли як фашисти євреїв, почнуть палити українців в печах тоді у трампа очі відкриються.
показати весь коментар
29.10.2025 20:38 Відповісти
Не відкриються. Бо українці - не євреї.
показати весь коментар
29.10.2025 20:52 Відповісти
А Зєльонкін із кодлом?
показати весь коментар
29.10.2025 21:13 Відповісти
Євреї коли по них іран запустив 400 ракет і процентів 15 попали миттєво передумали воювати з іраном. Вони не достатньо потужні. Їм до володимира олександровича ще вчитись і вчитись.
показати весь коментар
29.10.2025 21:59 Відповісти
Немає в нас чим відповісти - ше ні однієї електростанції на рашці ми не потушили
показати весь коментар
29.10.2025 20:38 Відповісти
А потужні відосіки лідора?
показати весь коментар
29.10.2025 20:40 Відповісти
бєлгородська гес не згодна. А блекаути періодично у них в різних кутках болот бувають.
показати весь коментар
29.10.2025 20:57 Відповісти
Це наша потужна відповідь за Каховську ГЕС.
показати весь коментар
29.10.2025 21:18 Відповісти
Зате у нас фламінги є
показати весь коментар
29.10.2025 20:39 Відповісти
Ну скільки ці продажні тварі в західних ЗМІ будуть заохочувати пуйло воювати далі?! На кого розрахована ця інформація? На кацапів, що будуть тепер чекати як Україна ось-ось замерзне від холоду і здасться!
показати весь коментар
29.10.2025 22:43 Відповісти
А як же обіцяний трьохрівневий захист критичної інфраструктури? Мустафа,ти де?
показати весь коментар
29.10.2025 20:39 Відповісти
З 2019 року, прибутки власників енергоструктур в Україні з енергетичної галузі разом з Укренерго, були чималенькі!!! Але власники не готували систему до функціонування в Особливий період, як і не готував зеленський, разом з назначеними ним зелупнями, Україну!!!
Треба їм нести кримінальну відповідальність!!
А всього і треба було зелупням та їх призначенцями з Урядового кварталу та Укренерго, з 2019 року, виконувати вимоги Конституції та законодавство, зокрема,

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
А вони, законодавство це, саботували
показати весь коментар
29.10.2025 20:42 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2025 20:45 Відповісти
нема слів цензурних
показати весь коментар
29.10.2025 20:47 Відповісти
Слава царю! Дав тепло в оселі. Уе"бок кончений.
показати весь коментар
29.10.2025 20:54 Відповісти
А сонце сходить теж за його дорученням?
показати весь коментар
29.10.2025 20:57 Відповісти
Якби не він - Юлька Свериденко і далі б гризла нігті і колупалась би в носі. Забудько.
показати весь коментар
29.10.2025 21:20 Відповісти
Самальоти літять, будєм бамбіть / зЄ. Тільки чим бамбіть, де фламінги? Паляниці? Де?
відосики тільки
показати весь коментар
29.10.2025 20:48 Відповісти
Все може бути, але ж і ремонтують багато чого.
показати весь коментар
29.10.2025 20:51 Відповісти
Дурні в коментах тільки тішаться. На фронт піти, чи допомогти країні- то ні, ми краще владу заплюємо шкарлупою від сємок.
показати весь коментар
29.10.2025 20:56 Відповісти
Для змін потрібно починати з влади!Зі зрадниками і баранами результат буде один і нажаль невтішний при всьому бажанні.
показати весь коментар
29.10.2025 21:00 Відповісти
Перший
показати весь коментар
29.10.2025 21:11 Відповісти
А в отій владі Зєльонкіна такі всі розумники… З генієм на чолі…
показати весь коментар
29.10.2025 21:15 Відповісти
Третій
показати весь коментар
29.10.2025 21:16 Відповісти
Зєльонкін, це ти?

Бо гумор у тебе відповідно зєбільний…
показати весь коментар
29.10.2025 21:18 Відповісти
Четвертий
показати весь коментар
29.10.2025 21:22 Відповісти
О, воно навіть до чотирьох лічити вміє…

А може, й до п'яти подужаєш?
показати весь коментар
29.10.2025 21:24 Відповісти
Та щось закінчились олігофрени, на кшталт тебе
показати весь коментар
29.10.2025 21:28 Відповісти
А тобі кінця нема. Невтомний лічильник…
показати весь коментар
29.10.2025 21:30 Відповісти
Вже можеш йти до каси, невгамовний бот
показати весь коментар
29.10.2025 21:40 Відповісти
На ботофермі ОП опалення ввімкнули?
показати весь коментар
29.10.2025 21:11 Відповісти
Другий
показати весь коментар
29.10.2025 21:15 Відповісти
Ocь тут пояснено як грітись: https://forum.lvivport.com/threads/duzhe-alternativna-energetika.95594/page-6#post-3346029
показати весь коментар
29.10.2025 20:57 Відповісти
Тотальна перемога все ближче...
показати весь коментар
29.10.2025 20:58 Відповісти
Я вам ничего не должен.

Зеленский В. А.
показати весь коментар
29.10.2025 21:01 Відповісти
Якби потужний хрипач думав про наслідки того, що він буде бити НПЗ заради картинки. А я ж забув, він не мислить стратегічно, як сам і казав.
показати весь коментар
29.10.2025 21:09 Відповісти
Та так, москалику, ти вірно мислиш
показати весь коментар
29.10.2025 21:14 Відповісти
І взагалі..."в своїй голові він війну закінчив а що у вас відбувається я і гадки не маю, його рідня в безпеці "
показати весь коментар
29.10.2025 21:09 Відповісти
Це вже перемога і кордони 91-го, чи ще треба країну доруйнувати?
Ану місцеві божевільні "воїни" розкажіть.
показати весь коментар
29.10.2025 21:34 Відповісти
Як несподівано.... і це тільки початок
показати весь коментар
29.10.2025 21:35 Відповісти
Може чекати, а може не чекати
показати весь коментар
29.10.2025 21:37 Відповісти
Танки газом не заправляють. Україна газ не експортує. Німцям заборонено написати, що виселення українців до Німеччини це не швабівська ідея, а ротшильдівська.
показати весь коментар
29.10.2025 21:38 Відповісти
А чому не били у відповідь по рашистській енергетиці і інфраструктурі?
показати весь коментар
29.10.2025 21:40 Відповісти
Тому що ліберальна соросятина вміє качать бабло, а виробляти зброю не вміє. Іманентно.
показати весь коментар
29.10.2025 22:02 Відповісти
Можна почергово крутити відосіки про масштабування діпстрайків, формування коаліцій і створення хабів - це буде зігрівати.
показати весь коментар
29.10.2025 21:46 Відповісти
 
 