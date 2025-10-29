Україну може чекати "катастрофічна" зима. 60% газової інфраструктури пошкоджено, - Bild
Російські війська систематично бомбардують українські вугільні електростанції, газосховища та підстанції, щоб Україна замерзла цієї зими.
Про це повідомляє Bild, передає Цензор.НЕТ.
Удари РФ по енергетиці та газу
Видання зауважує, що кожна атака Росії на енергоінфраструктуру України ускладнює проходження зими з достатньою кількістю електрики та тепла.
Тільки по об'єктах компанії ДТЕК з початку війни завдано 210 ракетних і дронових ударів, з них 54 — по одній електростанції. Один з об'єктів компанії "Нафтогаз" вражений шістьма ракетами, пише Bild.
Газова інфраструктура серйозно пошкоджена обстрілами
Журналісти цитують главу "Нафтогазу" Сергія Корецького, який закликає всіх "економити газ":
"Очевидно, що російські терористи не зупиняться. Це впливає на обсяг нашого власного видобутку газу, який нам доводиться покривати імпортом".
Видання також пише, що серйозно пошкоджено від 55% до 60% газової інфраструктури.
На переконання журналістів, у разі колапсу енергосистеми "Україні загрожує холодова катастрофа".
Джерела Bild в Києві також заявив, що "наступна зима буде найважчою".
Підтримка ЄС України взимку
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав західних союзників підтримати Україну.
Міністерка економіки та енергетики ФРН Катеріна Райхе, своєю чергою, має намір й надалі продовжити фінансування Ukraine Energy Support Fund. Частка Німеччини становить 390 млн євро, планується додати ще €60 млн.
- Раніше повідомлялося, що російські війська восени 2025 року змінили підхід до атак на енергетичну інфраструктуру України, концентруючи удари на окремих регіонах та об’єктах.
- Міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що всі 9 енергоблоків АЕС на підконтрольній уряду території підключені до енергосистеми України й працюють на повну потужність, проте це не дозволяє уникнути графіків погодинних відключень світла для населення.
Квартал95 привів країну до такого стану. Немає ні грошей, бо розікрали, немає ні зброї - бо набрехали й теж розікрали. Провалили мобілізацію, оборону. Бо некомпетентні, кловуни.
https://www.unian.ua/war/energetika-ukrajini-otrimala-tri-rivni-zahistu-vid-raket-ta-droniv-shcho-voni-mozhut-12461538.html "Енергетика України отримала три рівні захисту від ракет та дронів" - зазначив голова агенства ....
Треба їм нести кримінальну відповідальність!!
А всього і треба було зелупням та їх призначенцями з Урядового кварталу та Укренерго, з 2019 року, виконувати вимоги Конституції та законодавство, зокрема,
ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
А вони, законодавство це, саботували
