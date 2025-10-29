Війська РФ ударили по енергооб’єктах у трьох областях. Діють графіки відключень, - Міненерго

Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Донецької та Одеської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Як зазначається, аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Діятимуть погодинні відключення

Сьогодні графіки погодинних відключень діятимуть у деяких регіонах України з 08:00 до 22:00.

"Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону", - йдеться у повідомленні.

Обмеження для промспоживачів

Крім того, у частині регіонів з 07:00 до 22:00 заплановано застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали в Міненерго.

Що передувало?