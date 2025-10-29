УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9524 відвідувача онлайн
Новини Відключення електроенергії Удари по енергетиці
934 4

Війська РФ ударили по енергооб’єктах у трьох областях. Діють графіки відключень, - Міненерго

Ворог знову вдарив по енергетиці

Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Донецької та Одеської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Як зазначається, аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Діятимуть погодинні відключення

Сьогодні графіки погодинних відключень діятимуть у деяких регіонах України з 08:00 до 22:00.

"Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: РФ атакувала енергетичну інфраструктуру двох областей. Упродовж дня діятимуть графіки відключень, - Міненерго

Обмеження для промспоживачів

Крім того, у частині регіонів з 07:00 до 22:00 заплановано застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали в Міненерго.

Також читайте: Рашисти всьоме від початку жовтня атакували газову інфраструктуру, - "Нафтогаз"

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури в центрі Чернігова.
  • Також зазначалося, що ршисти вдарили по об’єкту ДТЕК та транспортній інфраструктурі Одещини: поранено чоловіка, є знеструмлення.

Автор: 

обстріл (31579) енергетика (2839) Міненерго (1512) відключення світла (1208)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З 2019 року, прибутки власників енергоструктур в Україні з енергетичної галузі разом з Укренерго, були чималенькі!!! Але власники не готували систему до функціонування в Особливий період, як і не готував зеленський, разом з назначеними ним зелупнями, Україну!!!
Треба їм нести кримінальну відповідальність!!
А всього і треба було зелупням та їх призначенцями з Урядового кварталу та Укренерго, з 2019 року, виконувати вимоги Конституції та законодавство, зокрема,

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
А вони, законодавство це, саботували!
показати весь коментар
29.10.2025 10:35 Відповісти
ще напочатку в 22 році міністр рєзніков повідомив, що був даний наказ азову захищати в маріуполі азовсталь...
а чому не було наказу захищати заес?...невже треба очікувати перемоги, щоб встановити. хто віддав один наказ і знехтував віддачею іншого...
от би й були б зі світлом. як це було раніше...при порошенку. наприклад
показати весь коментар
29.10.2025 10:41 Відповісти
бо Оманська Гнид домовилась віддати ЗАЕС ..та знищити АЗОВ в Маріуполі..

нагадую що полонених азовців якось не повертають.
показати весь коментар
29.10.2025 11:12 Відповісти
Так допіарився наш найвеличніший , що досягли від'ємного результату в Україні. В мене питання до Зе-бобіків, хоч в одній області кацапстану здійснили блекаут, чи тільки бла-бла!
показати весь коментар
29.10.2025 11:43 Відповісти
 
 