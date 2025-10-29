Війська РФ ударили по енергооб’єктах у трьох областях. Діють графіки відключень, - Міненерго
Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Донецької та Одеської областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Як зазначається, аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
Діятимуть погодинні відключення
Сьогодні графіки погодинних відключень діятимуть у деяких регіонах України з 08:00 до 22:00.
"Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону", - йдеться у повідомленні.
Обмеження для промспоживачів
Крім того, у частині регіонів з 07:00 до 22:00 заплановано застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів.
"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали в Міненерго.
Що передувало?
Треба їм нести кримінальну відповідальність!!
А всього і треба було зелупням та їх призначенцями з Урядового кварталу та Укренерго, з 2019 року, виконувати вимоги Конституції та законодавство, зокрема,
ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
А вони, законодавство це, саботували!
а чому не було наказу захищати заес?...невже треба очікувати перемоги, щоб встановити. хто віддав один наказ і знехтував віддачею іншого...
от би й були б зі світлом. як це було раніше...при порошенку. наприклад
нагадую що полонених азовців якось не повертають.