РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9738 посетителей онлайн
Новости Отключение электроэнергии Удары по энергетике
358 2

Войска РФ нанесли удары по энергообъектам в трех областях. Действуют графики отключений, - Минэнерго

Враг снова ударил по энергетике

Враг нанес удары по энергетическим объектам Днепропетровской, Донецкой и Одесской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Будут действовать почасовые отключения

Сегодня графики почасовых отключений будут действовать в некоторых регионах Украины с 08:00 до 22:00.

"Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона", - говорится в сообщении.

Также читайте: РФ атаковала энергетическую инфраструктуру двух областей. В течение дня будут действовать графики отключений, - Минэнерго

Ограничения для промпотребителей

Кроме того, в части регионов с 07:00 до 22:00 запланировано применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в Минэнерго.

Также читайте: Рашисты в седьмой раз с начала октября атаковали газовую инфраструктуру, - "Нафтогаз"

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг атаковал объект критической инфраструктуры в центре Чернигова.
  • Также отмечалось, что ршисты ударили по объекту ДТЭК и транспортной инфраструктуре Одесской области: ранен мужчина, есть обесточивание.

Автор: 

обстрел (30233) энергетика (2733) Минэнерго (417) отключение света (483)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З 2019 року, прибутки власників енергоструктур в Україні з енергетичної галузі разом з Укренерго, були чималенькі!!! Але власники не готували систему до функціонування в Особливий період, як і не готував зеленський, разом з назначеними ним зелупнями, Україну!!!
Треба їм нести кримінальну відповідальність!!
А всього і треба було зелупням та їх призначенцями з Урядового кварталу та Укренерго, з 2019 року, виконувати вимоги Конституції та законодавство, зокрема,

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
А вони, законодавство це, саботували!
показать весь комментарий
29.10.2025 10:35 Ответить
ще напочатку в 22 році міністр рєзніков повідомив, що був даний наказ азову захищати в маріуполі азовсталь...
а чому не було наказу захищати заес?...невже треба очікувати перемоги, щоб встановити. хто віддав один наказ і знехтував віддачею іншого...
от би й були б зі світлом. як це було раніше...при порошенку. наприклад
показать весь комментарий
29.10.2025 10:41 Ответить
 
 