Войска РФ нанесли удары по энергообъектам в трех областях. Действуют графики отключений, - Минэнерго

Враг нанес удары по энергетическим объектам Днепропетровской, Донецкой и Одесской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Будут действовать почасовые отключения

Сегодня графики почасовых отключений будут действовать в некоторых регионах Украины с 08:00 до 22:00.

"Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона", - говорится в сообщении.

Ограничения для промпотребителей

Кроме того, в части регионов с 07:00 до 22:00 запланировано применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в Минэнерго.

