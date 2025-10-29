Враг атаковал объект критической инфраструктуры в центре Чернигова
Утром 29 октября 2025 года в Чернигове раздаются взрывы, враг атакует город дронами.
Об этом сообщил в телеграмм-канале начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, информирует Цензор.НЕТ.
"Зафиксирован взрыв шахеда в черте города", - информировал он.
Удар по критической инфраструктуре
"Враг атаковал объект критической инфраструктуры в центре города. Информация по пострадавшим уточняется", - говорится в сообщении.
По данным ГВА, пострадавших среди людей нет.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что дроны атаковали Чернигов и область: есть попадания, поднялись пожары.
