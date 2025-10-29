Враг атаковал объект критической инфраструктуры в центре Чернигова

Утром 29 октября 2025 года в Чернигове раздаются взрывы, враг атакует город дронами.

Об этом сообщил в телеграмм-канале начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Зафиксирован взрыв шахеда в черте города", - информировал он.

Также читайте: Дроны атаковали Чернигов и область: есть попадания, поднялись пожары. ФОТОрепортаж

Удар по критической инфраструктуре

"Враг атаковал объект критической инфраструктуры в центре города. Информация по пострадавшим уточняется", - говорится в сообщении.

По данным ГВА, пострадавших среди людей нет.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что дроны атаковали Чернигов и область: есть попадания, поднялись пожары.