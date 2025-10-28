Дроны атаковали Чернигов и область: есть попадания, возникли пожары. ФОТОрепортаж
С вечера 27 октября и ночью 28 октября войска РФ атаковали ударными дронами территорию Черниговской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Корюковский район
Зафиксировано попадание в объект, которое повлекло пожар. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание.
Новгород-Сиверский район
Из-за вражеской атаки повреждено административное здание. Во время тушения пожара кровли спасена женщина 1958 г.р.
Чернигов
Произошло попадание в техническое здание предприятия в Чернигове. Пожар быстро потушили. Пострадавших нет.
Последствия
Что предшествовало?
- Ночью в центре Чернигова упал "шахед", в городе проблемы с мобильной связью.
- 27 октября российские оккупанты атаковали Черниговскую область, в результате чего поврежден энергетический объект в Корюковском районе.
