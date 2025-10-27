Последствия атаки дронов РФ на Черниговщину: повреждены дома, двое пострадавших. ФОТОрепортаж

В понедельник, 27 октября, российские войска нанесли удары по Чернигову и Черниговскому району с помощью беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.







В результате атаки повреждены жилые дома, есть пострадавшие.

По данным ГСЧС, в Чернигове из-за удара беспилотников повреждены четыре жилых дома. Пострадавшего спасатели вместе с медиками доставили в карету скорой помощи.

В Черниговском районе в результате попадания дрона загорелась хозяйственная постройка. Пожар оперативно ликвидировали, по предварительной информации, без пострадавших.

Удар РФ по Черниговщине

Российские войска 27 октября массированно атаковали Чернигов беспилотниками. В городе были взрывы, работала ПВО.

Неподалеку от города фиксировали падение БПЛА. Пострадали 2 человека.

Позже российские оккупанты атаковали Черниговскую область, в результате чего поврежден энергетический объект в Корюковском районе.

