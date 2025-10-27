Рашисты повредили важный энергообъект в одном из районов Черниговщины
Российские оккупанты атаковали Черниговскую область, в результате чего поврежден энергетический объект в Корюковском районе.
Об этом сообщили в "Чернігівобленерго", передает Цензор.НЕТ.
"В результате вражеского обстрела поврежден важный энергообъект в Корюковском районе. Просим сохранять спокойствие, информационную тишину и меры собственной безопасности", - говорится в сообщении.
Там отметили, что энергетики начнут аварийно-восстановительные работы как только позволит ситуация с безопасностью.
Удар РФ по Черниговской области
Российские войска 27 октября массированно атаковали Чернигов беспилотниками. В городе были взрывы, работала ПВО.
Неподалеку от города фиксировали падение БПЛА. Пострадали 2 человека.
Треба їм нести кримінальну відповідальність!!
А всього і треба було зелупням та їх призначенцями з Урядового кварталу, з 2019 року, виконувати вимоги Конституції та законодавство, зокрема,
ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
А вони, законодавство це, саботували!
От і наслідки, з оплати за електроенергію від користувачів!!??
дефектифного Чауса заберіть захищати Києв, що достеменно відчути його можливості організувати належний захист області, або будь чого.