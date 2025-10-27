Рашисты повредили важный энергообъект в одном из районов Черниговщины

Российские оккупанты атаковали Черниговскую область, в результате чего поврежден энергетический объект в Корюковском районе.

Об этом сообщили в "Чернігівобленерго", передает Цензор.НЕТ.

"В результате вражеского обстрела поврежден важный энергообъект в Корюковском районе. Просим сохранять спокойствие, информационную тишину и меры собственной безопасности", - говорится в сообщении.

Там отметили, что энергетики начнут аварийно-восстановительные работы как только позволит ситуация с безопасностью.

Удар РФ по Черниговской области

Российские войска 27 октября массированно атаковали Чернигов беспилотниками. В городе были взрывы, работала ПВО.

Неподалеку от города фиксировали падение БПЛА. Пострадали 2 человека.

