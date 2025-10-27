РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9709 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике Обстрелы Черниговщины
1 134 4

Рашисты повредили важный энергообъект в одном из районов Черниговщины

Объект энергетики поврежден в Черниговской области. Что известно?

Российские оккупанты атаковали Черниговскую область, в результате чего поврежден энергетический объект в Корюковском районе.

Об этом сообщили в "Чернігівобленерго", передает Цензор.НЕТ.

"В результате вражеского обстрела поврежден важный энергообъект в Корюковском районе. Просим сохранять спокойствие, информационную тишину и меры собственной безопасности", - говорится в сообщении.

Там отметили, что энергетики начнут аварийно-восстановительные работы как только позволит ситуация с безопасностью.

Читайте: Войска РФ усиливают обстрелы приграничья Черниговщины, Сумщины и Харьковщины, - ГПСУ

Удар РФ по Черниговской области

Российские войска 27 октября массированно атаковали Чернигов беспилотниками. В городе были взрывы, работала ПВО.

Неподалеку от города фиксировали падение БПЛА. Пострадали 2 человека.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Объект энергетики поврежден в Черниговской области. Что известно?

Автор: 

обстрел (30209) энергетика (2723) Черниговская область (1372) Корюковский район (33)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що важливого пошкодив ЗЄкоманду вач у кацапомосковіїї ???
показать весь комментарий
27.10.2025 17:11 Ответить
З 2019 року, прибутки власників енергоструктур в Україні з енергетичної галузі, були чималенькі!!! Але власники не готували систему до функціонування в Особливий період, як і не готував зеленський, разом з назначеними ним зелупнями, Україну!!!
Треба їм нести кримінальну відповідальність!!
А всього і треба було зелупням та їх призначенцями з Урядового кварталу, з 2019 року, виконувати вимоги Конституції та законодавство, зокрема,

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
А вони, законодавство це, саботували!
От і наслідки, з оплати за електроенергію від користувачів!!??
показать весь комментарий
27.10.2025 17:12 Ответить
Поверніть вже на Чернігівщину Ніколюка, а д ефектифного Чауса заберіть захищати Києв, що достеменно відчути його можливості організувати належний захист області, або будь чого.
показать весь комментарий
27.10.2025 17:25 Ответить
Гундосий забери корупціонера Чауса і постав генерала Ніколюка, який відстояв Чернігівщину в 22 році на його місце.
показать весь комментарий
27.10.2025 17:39 Ответить
 
 