Войска РФ усиливают обстрелы приграничных районов Черниговской, Сумской и Харьковской областей, - ГПСУ

Войска РФ регулярно обстреливают приграничные районы Черниговщины, Сумщины и Харьковщины, интенсивность вражеских атак растет.

Об этом в телеэфире сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Где фиксируется больше всего обстрелов приграничья?

"Черниговщина, и Сумщина, и Харьковщина - это те направления, где враг ежедневно не прекращает обстреливать наши территории. Мы даже видим, что тенденция идет к росту количества обстрелов... враг использует артиллерию и беспилотники для ударов по нашей территории", - рассказал Демченко.

По его словам, на Черниговщине за последний период количество обстрелов заметно возросло, а на Сумщине и Харьковщине интенсивность остается стабильно высокой.

"Отдельно по Харьковщине видим, что на Купянском направлении враг пытается осуществлять действия по атакам по нашим позициям. Речь идет о тех полосах, где расположены подразделения Государственной пограничной службы", - уточнил спикер.

Обстановка на фронте

Демченко отметил, что на фронте противник активнее всего проявляет себя на Лиманском и Покровском направлениях. В зонах ответственности подразделений ГПСУ враг, в основном, применяет пехотные группы, не используя бронетехнику.

В то же время украинские подразделения активно применяют беспилотники вдоль линии фронта для выявления и уничтожения артиллерии, транспортных средств и техники противника.

Наши беспилотные летательные аппараты активно работают за линией фронта, чтобы отслеживать попытки подхода пехотных групп, средства поражения противника и его технику, и максимально уничтожать их, чтобы не дать врагу накопить силы для более масштабных атак", - заверил Демченко.

