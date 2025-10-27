Війська РФ посилюють обстріли прикордоння Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, - ДПСУ

Війська РФ регулярно обстрілюють прикордонні райони Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, інтенсивність ворожих атак зростає.

Про це у телеефірі повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко

Де фіксується найбільше обстрілів прикордоння?

"Чернігівщина, і Сумщина, і Харківщина - це ті напрямки, де ворог щоденно не припиняє обстрілювати наші території. Ми навіть бачимо, що тенденція йде до зростання кількості обстрілів… ворог використовує артилерію та безпілотники для ударів по нашій території", - розповів Демченко.

За його словами, на Чернігівщині за останній період кількість обстрілів помітно зросла, а на Сумщині та Харківщині інтенсивність залишається стабільно високою.

"Окремо по Харківщині бачимо, що на Куп’янському напрямку ворог намагається здійснювати дії щодо атак по наших позиціях. Йдеться про ті смуги, де розташовані підрозділи Державної прикордонної служби", - уточнив речник.

Обстановка на фронті

Демченко зазначив, що на фронті противник найактивніше проявляє себе на Лиманському та Покровському напрямках. У зонах відповідальності підрозділів ДПСУ ворог здебільшого застосовує піхотні групи, не використовуючи бронетехніку.

Водночас українські підрозділи активно застосовують безпілотники вздовж лінії фронту для виявлення та знищення артилерії, транспортних засобів і техніки противника.

Наші безпілотні літальні апарати активно працюють за лінією фронту, щоб відстежувати спроби підходу піхотних груп, засоби ураження противника та його техніку, і максимально знищувати їх, аби не дати ворогу накопичити сили для більш масштабних атак", - запевнив Демченко.

