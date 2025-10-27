Росіяни атакували 38 населених пунктів Херсонщини, обстріляли 27 будинків, поранили людину

Упродовж минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати цивільну інфраструктуру Херсонської області, унаслідок чого 1 людина дістала поранення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 137 690 осіб (+800 за добу), 11 293 танки, 34 036 артсистем, 23 480 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Куди бив ворог?

Повідомляється, що під ворожим вогнем опинилися Антонівка, Благовіщенське, Наддніпрянське, Садове, Гончарне, Дніпровське, Кізомис, Новодмитрівка, Томина Балка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Дар'ївка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Федорівка, Берислав, Українка, Новорайськ, Костирка, Монастирське, Чарівне, Нововоронцовка, Осокорівка, Тягинка, Високе, Миколаївка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Милове, Дудчани, Качкарівка, Веселе та місто Херсон.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки обстрілів Херсонщини

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 багатоповерхівок та 19 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарську споруду, приватні гараж й автомобілі, газопровід. Виток газу перекрито, загроз та пожеж наразі немає.

Читайте: Доба на Харківщині: росіяни атакували 14 населених пунктів, через обстріли постраждало 3 людей. ФОТО