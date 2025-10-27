Россияне атаковали 38 населенных пунктов Херсонщины, обстреляли 27 домов, ранили человека

За минувшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать гражданскую инфраструктуру Херсонской области, в результате чего 1 человек получил ранения.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Куда бил враг?

Сообщается, что под вражеским огнем оказались Антоновка, Благовещенское, Надднепрянское, Садовое, Гончарное, Днепровское, Кизомыс, Новодмитровка, Томина Балка, Станислав, Софиевка, Александровка, Дарьевка, Ивановка, Ингулец, Никольское, Новотягинка, Понятовка, Токаревка, Федоровка, Берислав, Украинка, Новорайск, Костырка, Монастырское, Чаривное, Нововоронцовка, Осокоровка, Тягинка, Высокое, Николаевка, Отрадокаменка, Ольговка, Меловое, Дудчаны, Качкаровка, Веселое и город Херсон.

Последствия обстрелов Херсонщины

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилых кварталах населенных пунктов области, в частности, повредили 8 многоэтажек и 19 частных домов. Также оккупанты повредили хозяйственную постройку, частные гараж и автомобили, газопровод. Утечка газа перекрыта, угроз и пожаров пока нет.

