Снаряд прилетел в комнату: 16-летний юноша выжил во время массированных ударов РФ по Херсону. ВИДЕО

16-летний подросток пострадал во время удара РФ по Херсону. В комнату юноши попал российский снаряд.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Директор детской областной больницы Инна Холодняк рассказала, что подросток получил минно-взрывную травму, сотрясение головного мозга и поверхностные ранения головы и туловища.

Читайте: Рашисты убили начальницу отделения "Укрпошти" в Херсоне Карину Дементий

В каком состоянии ребенок?

Состояние подростка - средней тяжести. Он получает необходимое лечение.

Что сказал юноша?

"Сегодня в мой подъезд, а точнее, - в мою комнату, влетел кассетный снаряд. Я складывал диван. Первый прилет был в мою комнату. Удар пришелся на правую сторону, у меня нога болит, рука болит, звенит в ухе", - рассказал он.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно об обстреле Херсона?

Российские оккупанты в ночь на 24 октября атаковали Херсон дронами, а утром - из артиллерии. Известно о гибели трех человек и 14 раненых.

Читайте: Атака на Херсон: количество погибших возросло до трех. Пострадавших уже 22, среди них - трое детей (обновлено). ФОТОрепортаж