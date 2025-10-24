Снаряд прилетел в комнату: 16-летний юноша выжил во время массированных ударов РФ по Херсону. ВИДЕО
16-летний подросток пострадал во время удара РФ по Херсону. В комнату юноши попал российский снаряд.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Директор детской областной больницы Инна Холодняк рассказала, что подросток получил минно-взрывную травму, сотрясение головного мозга и поверхностные ранения головы и туловища.
В каком состоянии ребенок?
Состояние подростка - средней тяжести. Он получает необходимое лечение.
Что сказал юноша?
"Сегодня в мой подъезд, а точнее, - в мою комнату, влетел кассетный снаряд. Я складывал диван. Первый прилет был в мою комнату. Удар пришелся на правую сторону, у меня нога болит, рука болит, звенит в ухе", - рассказал он.
Что известно об обстреле Херсона?
Российские оккупанты в ночь на 24 октября атаковали Херсон дронами, а утром - из артиллерии. Известно о гибели трех человек и 14 раненых.
