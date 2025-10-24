Снаряд прилетів у кімнату: 16-річний хлопець вижив під час масованих ударів РФ по Херсону. ВIДЕО

16-річний підліток постраждав під час удару РФ по Херсону. В кімнату хлопця влучив російський снаряд.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

Директорка дитячої обласної лікарні Інна Холодняк розповіла, що підліток дістав мінно-вибухову травму, струс головного мозку та поверхневі поранення голови та тулуба.

В якому стані дитина?

Стан хлопця - середньої важкості. Він отримує необхідне лікування.

Що сказав хлопець?

"Сьогодні в мій під'їзд, а точніше, в мою кімнату, влетів касетний снаряд. Я складав диван. Перший приліт був у мою кімнату. Удар прийшов на праву сторону, у мене нога болить, рука болить, дзвенить у вусі", - розповів він.

Що відомо про обстріл Херсона?

Російські окупанти у ніч на 24 жовтня атакували Херсон дронами, а вранці - з артилерії. Відомо про загибель трьох людей та 14 поранених.

