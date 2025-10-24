Снаряд прилетів у кімнату: 16-річний хлопець вижив під час масованих ударів РФ по Херсону. ВIДЕО
16-річний підліток постраждав під час удару РФ по Херсону. В кімнату хлопця влучив російський снаряд.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Директорка дитячої обласної лікарні Інна Холодняк розповіла, що підліток дістав мінно-вибухову травму, струс головного мозку та поверхневі поранення голови та тулуба.
В якому стані дитина?
Стан хлопця - середньої важкості. Він отримує необхідне лікування.
Що сказав хлопець?
"Сьогодні в мій під'їзд, а точніше, в мою кімнату, влетів касетний снаряд. Я складав диван. Перший приліт був у мою кімнату. Удар прийшов на праву сторону, у мене нога болить, рука болить, дзвенить у вусі", - розповів він.
Що відомо про обстріл Херсона?
Російські окупанти у ніч на 24 жовтня атакували Херсон дронами, а вранці - з артилерії. Відомо про загибель трьох людей та 14 поранених.
