2 618 3
Рашисти вбили начальницю відділення "Укрпошти" в Херсоні Карину Дементій
Під час ранкового обстрілу Херсону загинула Каріна Дементій, начальниця відділення "Укрпошти".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрпошта.
Вона їхала у маршрутці на роботу, яка потрапила під російський обстріл. У неї залишилися син і чоловік, повідомили в "Укрпошті".
Обстріл Херсону 24 жовтня
Зранку 24 жовтня під російським ударом опинився Корабельний район Херсону.
Пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки. Також під ворожий обстріл потрапив громадський транспорт.
Пошкоджено тролейбус і маршрутний автобус. Поранення зазнала водійка КП "Херсонелектротранс".
Станом на 13:30 відомо про трьох загибли жінок. 22 людини дістали поранення, серед них - троє дітей.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
«Дайте 5, 10 лет - и кровь будет забыта. Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они с удовольствием дали бы их нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», - сказал олигарх.