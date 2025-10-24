УКР
Рашисти вбили начальницю відділення "Укрпошти" в Херсоні Карину Дементій

Каріна Дементій загинула у Херсоні

Під час ранкового обстрілу Херсону  загинула Каріна Дементій, начальниця відділення "Укрпошти".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрпошта.

Вона їхала у маршрутці на роботу, яка потрапила під російський обстріл. У неї залишилися син і чоловік, повідомили в "Укрпошті".

Обстріл Херсону 24 жовтня 

Зранку 24 жовтня під російським ударом опинився Корабельний район Херсону. 

Пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки. Також під ворожий обстріл потрапив громадський транспорт.

Пошкоджено тролейбус і маршрутний автобус. Поранення зазнала водійка КП "Херсонелектротранс".

Станом на 13:30 відомо про трьох загибли жінок. 22 людини дістали поранення, серед них - троє дітей.

Сум. Біль... І ненависть до кацапів.
24.10.2025 13:43 Відповісти
"І ненависть до кацапів...*
«Дайте 5, 10 лет - и кровь будет забыта. Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они с удовольствием дали бы их нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», - сказал олигарх.
24.10.2025 13:56 Відповісти
Таке враження, що на Херсон махнули рукою. Жодних відповідей. Московити розважаються на Херсоні як у тирі.
24.10.2025 14:03 Відповісти
 
 