Рашисти вбили начальницю відділення "Укрпошти" в Херсоні Карину Дементій

Під час ранкового обстрілу Херсону загинула Каріна Дементій, начальниця відділення "Укрпошти".

Вона їхала у маршрутці на роботу, яка потрапила під російський обстріл. У неї залишилися син і чоловік, повідомили в "Укрпошті".

Обстріл Херсону 24 жовтня

Зранку 24 жовтня під російським ударом опинився Корабельний район Херсону.

Пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки. Також під ворожий обстріл потрапив громадський транспорт.

Пошкоджено тролейбус і маршрутний автобус. Поранення зазнала водійка КП "Херсонелектротранс".

Станом на 13:30 відомо про трьох загибли жінок. 22 людини дістали поранення, серед них - троє дітей.

