Поліцейський Сергій Ярмонов загинув під час виконання бойового завдання на Запоріжжі. ФОТО

Під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку загинув 38-річний сержант поліції Сергій Ярмонов.

Про це повідомили в Нацполіції України, передає Цензор.НЕТ.

Загинув поліцейський Сергій Ярмонов

"Поліцейський взводу № 1 роти № 2 батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Запорізькій області мужньо виконував бойові завдання, залишаючись вірним Присязі та своєму обов’язку до останнього. На його рахунку - два знищених ворожих танки, що свідчить про високу професійність та відвагу", - розповіли в поліції.

Обставини загибелі

Зазначається, що Сергій Ярмонов загинув 21 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання, коли його підрозділ потрапив під ворожу атаку. Від тілесних ушкоджень сержант поліції загинув на місці.

Що відомо про загиблого

Йому назавжди залишиться 38. У поліцейського залишилися дружина та батько.

"Особовий склад поліції Запоріжжя висловлює щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Сергія", - додали в Нацполіції.

Вічна Слава і Пам'ять Герою! Теза ухилянтського гівна, що поліція не воює,-кацапський наратив. Спочивай з миром, Героє!
22.10.2025 19:32 Відповісти
Вічна Пам'ять і Слава Воїнові України Сергію Ярмонову!💔💙💛
22.10.2025 19:37 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

.
22.10.2025 19:49 Відповісти
 
 