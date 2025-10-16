УКР
У боях за Україну загинув 27-річний боєць "Азову" Сергій Павук. ФОТО

29 вересня під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку загинув старший солдат, боєць 12-ї бригади Національної гвардії України "Азов" Сергій Павук з Львівщини.

Про це повідомила Новояворівська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Тіло захисника прибуло у рідне місто вчора, 15 жовтня. Сьогодні, 16 жовтня, з військовим попрощаються та поховають на місцевому цвинтарі міста Новояворівськ.

Сергій народився 24 вересня 1998 року. Вищу освіту здобув в Українській академії друкарства, після чого певний час працював у Львові на підприємстві Експрес Медіа. Останнім місцем роботи захисника до підписання контракту та військової служби була посада водія у Новояворівському Центрі надання адміністративних послуг.

Воїн Азову Сергій Павук загинув на Донеччині

З перших днів повномасштабного вторгнення Сергій був членом добровольчого формування Новояворівської територіальної громади.

У червні 2024 року Павук підписав контракт та долучився до лав 12-ї бригади Національної гвардії України "Азов".

"Сергій дуже любив спорт, захоплювався футболом і, звичайно, військовою справою. Мріяв створити власну сім'ю після закінчення війни. Проте, не судилося", - розповіли в Новояворівській міській раді.

У захисника залишились мати Марія, батько Степан, брат Віталій з дружиною Юлією та племінниці Соломійка і Юстинка — маленька похресниця Сергія.

показати весь коментар
16.10.2025 19:07 Відповісти
С.У.М.
показати весь коментар
16.10.2025 19:11 Відповісти
І по навчальному центрі є жертви: орки вдарили балістикою.
А найвеличніший рветься Заходу допомагати в ппо.
показати весь коментар
16.10.2025 19:14 Відповісти
Ми виробляємо щось з ППО проти балістики, а Зеленський, такий негідник, передає це українське антибалістичне ППО на Захід? От же негідник!
показати весь коментар
16.10.2025 19:56 Відповісти
По дронах,ніби без нього там,по захисту від дронів ніяк,це також ппо.
Що негідник,то прикладів і без того досить: вже першого дня свого правління: незаконно розігнав вр.
показати весь коментар
16.10.2025 20:13 Відповісти
Дякую тобі Героє! Співчуття рідним(
показати весь коментар
16.10.2025 19:22 Відповісти
Вічна Слава Герою!
показати весь коментар
16.10.2025 19:30 Відповісти
Герою Слава !
Співчуття рідним...

.
показати весь коментар
16.10.2025 20:04 Відповісти
 
 