У боях за Україну загинув 27-річний боєць "Азову" Сергій Павук. ФОТО
29 вересня під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку загинув старший солдат, боєць 12-ї бригади Національної гвардії України "Азов" Сергій Павук з Львівщини.
Про це повідомила Новояворівська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.
Тіло захисника прибуло у рідне місто вчора, 15 жовтня. Сьогодні, 16 жовтня, з військовим попрощаються та поховають на місцевому цвинтарі міста Новояворівськ.
Сергій народився 24 вересня 1998 року. Вищу освіту здобув в Українській академії друкарства, після чого певний час працював у Львові на підприємстві Експрес Медіа. Останнім місцем роботи захисника до підписання контракту та військової служби була посада водія у Новояворівському Центрі надання адміністративних послуг.
З перших днів повномасштабного вторгнення Сергій був членом добровольчого формування Новояворівської територіальної громади.
У червні 2024 року Павук підписав контракт та долучився до лав 12-ї бригади Національної гвардії України "Азов".
"Сергій дуже любив спорт, захоплювався футболом і, звичайно, військовою справою. Мріяв створити власну сім'ю після закінчення війни. Проте, не судилося", - розповіли в Новояворівській міській раді.
У захисника залишились мати Марія, батько Степан, брат Віталій з дружиною Юлією та племінниці Соломійка і Юстинка — маленька похресниця Сергія.
Співчуття рідним...
