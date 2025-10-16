У боях за Україну загинув 27-річний боєць "Азову" Сергій Павук. ФОТО

29 вересня під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку загинув старший солдат, боєць 12-ї бригади Національної гвардії України "Азов" Сергій Павук з Львівщини.

Про це повідомила Новояворівська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Тіло захисника прибуло у рідне місто вчора, 15 жовтня. Сьогодні, 16 жовтня, з військовим попрощаються та поховають на місцевому цвинтарі міста Новояворівськ.

Сергій народився 24 вересня 1998 року. Вищу освіту здобув в Українській академії друкарства, після чого певний час працював у Львові на підприємстві Експрес Медіа. Останнім місцем роботи захисника до підписання контракту та військової служби була посада водія у Новояворівському Центрі надання адміністративних послуг.

З перших днів повномасштабного вторгнення Сергій був членом добровольчого формування Новояворівської територіальної громади.

У червні 2024 року Павук підписав контракт та долучився до лав 12-ї бригади Національної гвардії України "Азов".

"Сергій дуже любив спорт, захоплювався футболом і, звичайно, військовою справою. Мріяв створити власну сім'ю після закінчення війни. Проте, не судилося", - розповіли в Новояворівській міській раді.

У захисника залишились мати Марія, батько Степан, брат Віталій з дружиною Юлією та племінниці Соломійка і Юстинка — маленька похресниця Сергія.

