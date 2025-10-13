УКР
Актор та військовий ЗСУ Олексій Наконечний (Артист) загинув у ДТП. ФОТО

У ДТП трагічно загинув 46-річний український актор та військовослужбовець Олексій Наконечний із позивним "Артист".

Про це у своєму Instagram повідомила колега-акторка Ольга Сумська, передає Цензор.НЕТ.

Трагедія сталася, коли чоловік повертався до своєї частини після короткої відпустки, під час якої відвідував дружину та тримісячного сина.

До місця призначення військовий не доїхав лише кілометр, потрапивши у смертельну ДТП.

У ДТП загинув актор та військовий Олексій Наконечний

Про цю втрату також повідомив у Facebook голова правління Спілки морських піхотинців України Юрій Голодов. Він зазначив, що Олексій став на захист України добровільно ще у перший тиждень повномасштабного вторгнення у 2022 році.

У ДТП загинув актор та військовий Олексій Наконечний

Мирослава, дружина Олексія, залишила зворушливий прощальний допис у Facebook.

"Коханий мій! Я не вірю і ніколи в це не повірю! Ти назавжди будеш для нас найкращим татом і моїм світом! Але тепер ти на небі. Я не знаю, як далі без тебе! Я завжди відганяла ці страшні думки! Але я обіцяю, що навчусь і впораюсь! Заради нашого синочка! Ти будеш завжди поруч, я це знаю!" – написала вона.

Мирослава додала, що всі деталі щодо церемонії прощання з Олексієм Наконечним повідомить згодом.

У ДТП загинув актор та військовий Олексій Наконечний

Світла пам'ять воїну..
13.10.2025 17:59 Відповісти
Світла пам'ять Захиснику, низький земний уклін вірному Сину України
13.10.2025 18:06 Відповісти
.ну от як так..............((
13.10.2025 18:20 Відповісти
він їхав на фронт, а не на гульки, вважаю що виплати повинні бути дружині і синочку.....
13.10.2025 18:32 Відповісти
Була схожа ситуація. З ментами та ВСПшниками домовилися, провели по бойовому розпорядженню, кругом прописали, що загинув внаслідок влучання міни (тоді ФПВішок ще не було).
Гідно поховали, сім'я отримала гробові.
Хоча ДТП було дурне і з його вини.
13.10.2025 18:49 Відповісти
Мало війни де смерті
Ще і на дорозі трапилась біда
13.10.2025 18:50 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
13.10.2025 19:38 Відповісти
 
 