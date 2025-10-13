Актор та військовий ЗСУ Олексій Наконечний (Артист) загинув у ДТП. ФОТО

У ДТП трагічно загинув 46-річний український актор та військовослужбовець Олексій Наконечний із позивним "Артист".

Про це у своєму Instagram повідомила колега-акторка Ольга Сумська, передає Цензор.НЕТ.

Трагедія сталася, коли чоловік повертався до своєї частини після короткої відпустки, під час якої відвідував дружину та тримісячного сина.

До місця призначення військовий не доїхав лише кілометр, потрапивши у смертельну ДТП.

Про цю втрату також повідомив у Facebook голова правління Спілки морських піхотинців України Юрій Голодов. Він зазначив, що Олексій став на захист України добровільно ще у перший тиждень повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Мирослава, дружина Олексія, залишила зворушливий прощальний допис у Facebook.

"Коханий мій! Я не вірю і ніколи в це не повірю! Ти назавжди будеш для нас найкращим татом і моїм світом! Але тепер ти на небі. Я не знаю, як далі без тебе! Я завжди відганяла ці страшні думки! Але я обіцяю, що навчусь і впораюсь! Заради нашого синочка! Ти будеш завжди поруч, я це знаю!" – написала вона.

Мирослава додала, що всі деталі щодо церемонії прощання з Олексієм Наконечним повідомить згодом.

