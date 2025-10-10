24-річний капітан Назар Самчук загинув у бою проти ворога на Донеччині

Командир розвідувальної роти Назар Самчук загинув у бою проти російських загарбників біля Новоандріївки на Донеччині.

Про це повідомив сектор національно-патріотичного виховання та ветеранської політики Романівської селищної ради, передає Цензор.НЕТ.

"З глибоким сумом та невимовним болем повідомляємо про трагічну загибель нашого земляка, відважного Захисника України - капітана, Самчука Назара Володимировича, 07.10.2001 року народження, уродженця села Ясногород. Проходив службу за контрактом і обіймав посаду командира розвідувальної роти військової частини А 2298", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Із братами Олександром і Владиславом Хілінськими, які загинули в один день на війні, попрощались на Хмельниччині. ФОТО

7 жовтня 2025 року Нараз Самчук прийняв свій останній бій біля населеного пункту Новоандріївка Краматорського району Донецької області.

Із захисником попрощаються 11 жовтня.

"Скорботний кортеж рухатиметься зі сторони лікарні до площі Єдності, а вже потім - у напрямку села Ясногород, де і відбудеться прощання з загиблим Героєм!" - додали там.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ