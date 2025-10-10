УКР
24-річний капітан Назар Самчук загинув у бою проти ворога на Донеччині

Командир розвідувальної роти Назар Самчук загинув у бою проти російських загарбників біля Новоандріївки на Донеччині.

Про це повідомив сектор національно-патріотичного виховання та ветеранської політики Романівської селищної ради, передає Цензор.НЕТ.

"З глибоким сумом та невимовним болем повідомляємо про трагічну загибель нашого земляка, відважного Захисника України - капітана, Самчука Назара Володимировича, 07.10.2001 року народження, уродженця села Ясногород. Проходив службу за контрактом і обіймав посаду командира розвідувальної роти військової частини А 2298", - йдеться в повідомленні.

Воїн Назар Самчук загинув у бою проти російських окупантів

7 жовтня 2025 року Нараз Самчук прийняв свій останній бій біля населеного пункту Новоандріївка Краматорського району Донецької області.

Із захисником попрощаються 11 жовтня. 

"Скорботний кортеж рухатиметься зі сторони лікарні до площі Єдності, а вже потім - у напрямку села Ясногород, де і відбудеться прощання з загиблим Героєм!" - додали там.

Воїн Назар Самчук загинув у бою проти російських окупантів

Вічна Пам'ять.
10.10.2025 12:29 Відповісти
Честь воїну!!!!!!!
10.10.2025 12:32 Відповісти
Герою Воїну Слава !!! 🙏 🇺🇦
10.10.2025 12:51 Відповісти
Такі молоді українські хлопці гинуть. А московська ботоксна гнида вже 73 роки зайва на цьому світі але не йде в пекло.
10.10.2025 12:52 Відповісти
Світла памʼять.... Родині сил це все пережити
10.10.2025 13:02 Відповісти
 
 