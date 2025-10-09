УКР
Із братами Олександром і Владиславом Хілінськими, які загинули в один день на війні, попрощались на Хмельниччині. ФОТО

У Хмельницькій громаді 8 жовтня попрощались із двома рідними братами - Олександром та Владиславом Хілінськими, які загинули в один день на фронті, захищаючи Україну.

Про це повідомила Хмельницька міська рада, передає Цензор.НЕТ.

У Хмельницькому попрощались із братами Хілінськими

Старший із братів, Владислав, пішов до війська ще до повномасштабного вторгнення. Служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс" як навідник-оператор бронетранспортера. Майже пів року тому мобілізували його молодшого брата Олександра, і відтоді вони воювали разом в одному підрозділі.

4 жовтня, під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку, бліндаж братів накрило ворожим обстрілом. Владиславу було 28 років, Олександру - 27.

Героїв поховали на Алеї Слави кладовища в мікрорайоні Ракове.

😢
09.10.2025 11:22
Царство небесне Захистникам. Хай здохне путін і вся росія.
09.10.2025 11:25
и те -кто не хочет войну заканчивать- хай сдохнут со всей семьей
09.10.2025 11:42
Війну закінчувать не хочуть окупанти.Отже смерть кацапським окупантам разом з їх дзюдоїстом.
09.10.2025 12:09
Царство небесне героям вічна памʼять..як це страшно два брати два сина…
09.10.2025 11:28
09.10.2025 11:36
Гинуть кращі , а бидло бикує. Вічна пам'ять Захисникам України.
09.10.2025 11:39
Дуже шкода.Вічна пам'ять.Яке горе для батьків і рідних.
09.10.2025 12:12
🫡🇺🇦
09.10.2025 12:26
Вічна слава ГЕРОЯМ!
09.10.2025 13:34
 
 