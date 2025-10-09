Із братами Олександром і Владиславом Хілінськими, які загинули в один день на війні, попрощались на Хмельниччині. ФОТО

У Хмельницькій громаді 8 жовтня попрощались із двома рідними братами - Олександром та Владиславом Хілінськими, які загинули в один день на фронті, захищаючи Україну.

Старший із братів, Владислав, пішов до війська ще до повномасштабного вторгнення. Служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс" як навідник-оператор бронетранспортера. Майже пів року тому мобілізували його молодшого брата Олександра, і відтоді вони воювали разом в одному підрозділі.

4 жовтня, під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку, бліндаж братів накрило ворожим обстрілом. Владиславу було 28 років, Олександру - 27.

Героїв поховали на Алеї Слави кладовища в мікрорайоні Ракове.

