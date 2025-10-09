С братьями Александром и Владиславом Хилинскими, которые погибли в один день на войне, простились на Хмельнитчине. ФОТО

В Хмельницкой громаде 8 октября попрощались с двумя родными братьями - Александром и Владиславом Хилинскими, которые погибли в один день на фронте, защищая Украину

Об этом сообщил Хмельницкий городской совет, передает Цензор.НЕТ.

Старший из братьев, Владислав, пошел в армию еще до полномасштабного вторжения. Служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс" как наводчик-оператор бронетранспортера. Почти полгода назад мобилизовали его младшего брата Александра, и с тех пор они воевали вместе в одном подразделении.

4 октября, во время выполнения боевого задания на Донецком направлении, блиндаж братьев накрыло вражеским обстрелом. Владиславу было 28 лет, Александру - 27.

Героев похоронили на Аллее Славы кладбища в микрорайоне Раково.

