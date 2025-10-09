РУС
С братьями Александром и Владиславом Хилинскими, которые погибли в один день на войне, простились на Хмельнитчине. ФОТО

В Хмельницкой громаде 8 октября попрощались с двумя родными братьями - Александром и Владиславом Хилинскими, которые погибли в один день на фронте, защищая Украину

Об этом сообщил Хмельницкий городской совет, передает Цензор.НЕТ.

Старший из братьев, Владислав, пошел в армию еще до полномасштабного вторжения. Служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс" как наводчик-оператор бронетранспортера. Почти полгода назад мобилизовали его младшего брата Александра, и с тех пор они воевали вместе в одном подразделении.

4 октября, во время выполнения боевого задания на Донецком направлении, блиндаж братьев накрыло вражеским обстрелом. Владиславу было 28 лет, Александру - 27.

Героев похоронили на Аллее Славы кладбища в микрорайоне Раково.

😢
09.10.2025 11:22 Ответить
Царство небесне Захистникам. Хай здохне путін і вся росія.
09.10.2025 11:25 Ответить
и те -кто не хочет войну заканчивать- хай сдохнут со всей семьей
09.10.2025 11:42 Ответить
Війну закінчувать не хочуть окупанти.Отже смерть кацапським окупантам разом з їх дзюдоїстом.
09.10.2025 12:09 Ответить
Царство небесне героям вічна памʼять..як це страшно два брати два сина…
09.10.2025 11:28 Ответить
09.10.2025 11:36 Ответить
Гинуть кращі , а бидло бикує. Вічна пам'ять Захисникам України.
09.10.2025 11:39 Ответить
Дуже шкода.Вічна пам'ять.Яке горе для батьків і рідних.
09.10.2025 12:12 Ответить
 
 