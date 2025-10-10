24-летний капитан Назар Самчук погиб в бою против врага в Донецкой области

Командир разведывательной роты Назар Самчук погиб в бою против российских захватчиков возле Новоандреевки в Донецкой области.

Об этом сообщил сектор национально-патриотического воспитания и ветеранской политики Романовского поселкового совета, передает Цензор.НЕТ.

"С глубокой скорбью и невыразимой болью сообщаем о трагической гибели нашего земляка, отважного Защитника Украины - капитана, Самчука Назара Владимировича, 07.10.2001 года рождения, уроженца села Ясногород. Проходил службу по контракту и занимал должность командира разведывательной роты воинской части А 2298", - говорится в сообщении.

7 октября 2025 года Нараз Самчук принял свой последний бой возле населенного пункта Новоандреевка Краматорского района Донецкой области.

С защитником попрощаются 11 октября.

"Скорбный кортеж будет двигаться со стороны больницы до площади Единства, а уже потом - в направлении села Ясногород, где и состоится прощание с погибшим Героем!" - добавили там.

