На фронті загинув чотириразовий чемпіон України з богатирського багатоборства Павло Іщенко. ФОТОрепортаж
На війні проти росіян під час виконання бойового завдання загинув чотириразовий чемпіон України з богатирського багатоборства, рекордсмен України Павло Іщенко
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sport.ua із посиланням на інформаційні ресурси "Богатирських ігор".
"Спортивна спільнота отримала чергову трагічну звістку з фронту. На війні з москалями під час виконання бойового завдання загинув чотириразовий чемпіон України з богатирського багатоборства, рекордсмен України Павло Іщенко", - йдеться в повідомленні.
Що відомо про Павла Іщенка
Спортсмен родом із Гостомеля на Київщині.
До того, як стати стронґменом, Павло був чемпіоном світу і Європи, багаторазовим чемпіоном України з паверліфтингу.
Змагальну кар’єру Іщенко поєднував з тренерською діяльністю.
Найсильнішим в Україні в богатирському багатоборстві Павло став уже під час повномасштабної війни – у 2022, 2023, 2024, 2025 роках.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бо, великий друг зеленої гундосої гниди!
Це вже інша тема.
велетня 😪😪😪
А оте zелене лайно вірастюк де зараз свою сраку нарощує?
І все.
Земля пухом.