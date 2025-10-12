УКР
4 189 16

На фронті загинув чотириразовий чемпіон України з богатирського багатоборства Павло Іщенко. ФОТОрепортаж

На війні проти росіян під час виконання бойового завдання загинув чотириразовий чемпіон України з богатирського багатоборства, рекордсмен України Павло Іщенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sport.ua із посиланням на інформаційні ресурси "Богатирських ігор".

Загинув стронгмен і паверліфтер Павло Іщенко

"Спортивна спільнота отримала чергову трагічну звістку з фронту. На війні з москалями під час виконання бойового завдання загинув чотириразовий чемпіон України з богатирського багатоборства, рекордсмен України Павло Іщенко", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про Павла Іщенка

Що відомо про Павла Іщенка

Спортсмен родом із Гостомеля на Київщині.

До того, як стати стронґменом, Павло був чемпіоном світу і Європи, багаторазовим чемпіоном України з паверліфтингу.

Змагальну кар’єру Іщенко поєднував з тренерською діяльністю.

Загинув стронгмен і паверліфтер Павло Іщенко

Дивіться: На фронті загинув регбіст "Легіон XIII" та боєць "КОРД" Микола Гетьманов. ФОТО

Найсильнішим в Україні в богатирському багатоборстві Павло став уже під час повномасштабної війни – у 2022, 2023, 2024, 2025 роках.

Павло Іщенко
Павло Іщенко

Топ коментарі
+12
Вічная пам'ять і царство небесне.
12.10.2025 11:28 Відповісти
12.10.2025 11:28 Відповісти
+11
а верастюк нормально себе чухає!
бо, великий друг зеленої гундосої гниди!
12.10.2025 11:14 Відповісти
12.10.2025 11:14 Відповісти
+10
Знову біль , сльози та велика втрата Героя Украіни і мужнього
велетня 😪😪😪
12.10.2025 11:24 Відповісти
12.10.2025 11:24 Відповісти
а верастюк нормально себе чухає!
бо, великий друг зеленої гундосої гниди!
12.10.2025 11:14 Відповісти
12.10.2025 11:14 Відповісти
Вірастюк має п'ятьох дітей.
12.10.2025 11:27 Відповісти
12.10.2025 11:27 Відповісти
Ну і що!? чому кількість дітей має міняти права людей?!!!!
12.10.2025 11:38 Відповісти
12.10.2025 11:38 Відповісти
Згоден, але є й набагато більш ідіотські норми, на кшталт того, що до 25 років не призиваються, пенсіонери 45 років, жінки і так далі.

Це вже інша тема.
12.10.2025 11:45 Відповісти
12.10.2025 11:45 Відповісти
Такий поділ є лише у країнах русскава міра.
12.10.2025 13:01 Відповісти
12.10.2025 13:01 Відповісти
Знову біль , сльози та велика втрата Героя Украіни і мужнього
велетня 😪😪😪
12.10.2025 11:24 Відповісти
12.10.2025 11:24 Відповісти
😢
12.10.2025 11:24 Відповісти
12.10.2025 11:24 Відповісти
Аічна пам'ять та честь людині.

А оте zелене лайно вірастюк де зараз свою сраку нарощує?
12.10.2025 11:28 Відповісти
12.10.2025 11:28 Відповісти
Вічная пам'ять і царство небесне.
12.10.2025 11:28 Відповісти
12.10.2025 11:28 Відповісти
Черговий сум і біль
12.10.2025 11:32 Відповісти
12.10.2025 11:32 Відповісти
Його дроном вбило прямо в голову, не встиг вистрибнути з місця водія - в рос. телеге видно, як він встиг тільки двері відчинити і повернувся на камеру.
І все.
Земля пухом.
12.10.2025 11:35 Відповісти
12.10.2025 11:35 Відповісти
12.10.2025 12:20 Відповісти
12.10.2025 12:20 Відповісти
На жаль для кулі не важлива статура. Вічна пам'ять герою.
12.10.2025 13:05 Відповісти
12.10.2025 13:05 Відповісти
12.10.2025 13:25 Відповісти
12.10.2025 13:25 Відповісти
 
 