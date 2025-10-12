На фронті загинув чотириразовий чемпіон України з богатирського багатоборства Павло Іщенко. ФОТОрепортаж

На війні проти росіян під час виконання бойового завдання загинув чотириразовий чемпіон України з богатирського багатоборства, рекордсмен України Павло Іщенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sport.ua із посиланням на інформаційні ресурси "Богатирських ігор".

"Спортивна спільнота отримала чергову трагічну звістку з фронту. На війні з москалями під час виконання бойового завдання загинув чотириразовий чемпіон України з богатирського багатоборства, рекордсмен України Павло Іщенко", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про Павла Іщенка

Спортсмен родом із Гостомеля на Київщині.

До того, як стати стронґменом, Павло був чемпіоном світу і Європи, багаторазовим чемпіоном України з паверліфтингу.

Змагальну кар’єру Іщенко поєднував з тренерською діяльністю.

Найсильнішим в Україні в богатирському багатоборстві Павло став уже під час повномасштабної війни – у 2022, 2023, 2024, 2025 роках.



