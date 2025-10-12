РУС
На фронте погиб четырехкратный чемпион Украины по богатырскому многоборью Павел Ищенко. ФОТОрепортаж

На войне против россиян во время выполнения боевого задания погиб четырехкратный чемпион Украины по богатырскому многоборью, рекордсмен Украины Павел Ищенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sport.ua со ссылкой на информационные ресурсы "Богатырских игр".

Погиб стронгмен и пауэрлифтер Павел Ищенко

"Спортивное сообщество получило очередную трагическую весть с фронта. На войне с москалями во время выполнения боевого задания погиб четырехкратный чемпион Украины по богатырскому многоборью, рекордсмен Украины Павел Ищенко", - говорится в сообщении.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о Павле Ищенко

Спортсмен родом из Гостомеля Киевской области.

До того, как стать стронгменом, Павел был чемпионом мира и Европы, многократным чемпионом Украины по пауэрлифтингу.

Соревновательную карьеру Ищенко совмещал с тренерской деятельностью.

Погиб стронгмен и пауэрлифтер Павел Ищенко

Смотрите: На фронте погиб регбист "Легион XIII" и боец "КОРД" Николай Гетманов. ФОТО

Сильнейшим в Украине в богатырском многоборье Павел стал уже во время полномасштабной войны - в 2022, 2023, 2024, 2025 годах.

Павел Ищенко
Павел Ищенко

Топ комментарии
+10
Вічная пам'ять і царство небесне.
показать весь комментарий
12.10.2025 11:28 Ответить
+8
а верастюк нормально себе чухає!
бо, великий друг зеленої гундосої гниди!
показать весь комментарий
12.10.2025 11:14 Ответить
+7
Знову біль , сльози та велика втрата Героя Украіни і мужнього
велетня 😪😪😪
показать весь комментарий
12.10.2025 11:24 Ответить
а верастюк нормально себе чухає!
бо, великий друг зеленої гундосої гниди!
показать весь комментарий
12.10.2025 11:14 Ответить
Вірастюк має п'ятьох дітей.
показать весь комментарий
12.10.2025 11:27 Ответить
Ну і що!? чому кількість дітей має міняти права людей?!!!!
показать весь комментарий
12.10.2025 11:38 Ответить
Згоден, але є й набагато більш ідіотські норми, на кшталт того, що до 25 років не призиваються, пенсіонери 45 років, жінки і так далі.

Це вже інша тема.
показать весь комментарий
12.10.2025 11:45 Ответить
а жиды 95 квартала целы и богаты
показать весь комментарий
12.10.2025 11:55 Ответить
Жиди не воюють, деякі євреї так, є на фронті
показать весь комментарий
12.10.2025 12:36 Ответить
Знову біль , сльози та велика втрата Героя Украіни і мужнього
велетня 😪😪😪
показать весь комментарий
12.10.2025 11:24 Ответить
😢
показать весь комментарий
12.10.2025 11:24 Ответить
Аічна пам'ять та честь людині.

А оте zелене лайно вірастюк де зараз свою сраку нарощує?
показать весь комментарий
12.10.2025 11:28 Ответить
Вічная пам'ять і царство небесне.
показать весь комментарий
12.10.2025 11:28 Ответить
Черговий сум і біль
показать весь комментарий
12.10.2025 11:32 Ответить
Його дроном вбило прямо в голову, не встиг вистрибнути з місця водія - в рос. телеге видно, як він встиг тільки двері відчинити і повернувся на камеру.
І все.
Земля пухом.
показать весь комментарий
12.10.2025 11:35 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2025 12:20 Ответить
 
 