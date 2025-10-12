На фронте погиб четырехкратный чемпион Украины по богатырскому многоборью Павел Ищенко. ФОТОрепортаж

На войне против россиян во время выполнения боевого задания погиб четырехкратный чемпион Украины по богатырскому многоборью, рекордсмен Украины Павел Ищенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sport.ua со ссылкой на информационные ресурсы "Богатырских игр".

"Спортивное сообщество получило очередную трагическую весть с фронта. На войне с москалями во время выполнения боевого задания погиб четырехкратный чемпион Украины по богатырскому многоборью, рекордсмен Украины Павел Ищенко", - говорится в сообщении.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о Павле Ищенко

Спортсмен родом из Гостомеля Киевской области.

До того, как стать стронгменом, Павел был чемпионом мира и Европы, многократным чемпионом Украины по пауэрлифтингу.

Соревновательную карьеру Ищенко совмещал с тренерской деятельностью.

Смотрите: На фронте погиб регбист "Легион XIII" и боец "КОРД" Николай Гетманов. ФОТО

Сильнейшим в Украине в богатырском многоборье Павел стал уже во время полномасштабной войны - в 2022, 2023, 2024, 2025 годах.



