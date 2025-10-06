РУС
На фронте погиб регбист "Легион XIII" и боец "КОРД" Николай Гетьманов. ФОТО

Во время боя на Купянском направлении погиб игрок Харьковского регбийного клуба "Легион XIII", боец спецподразделения "КОРД" Николай Гетманов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОО "Федерация регби Украины".

"Николай был не только талантливым спортсменом и преданным игроком своей команды, но и настоящим патриотом, который с первых дней полномасштабной войны стал на защиту Украины. Его мужество, сила воли и командный дух навсегда останутся примером для всех, кто его знал", - говорится в сообщении.

У Николая Гетьманова остались жена и четырехлетний сын.

"Выражаем искренние соболезнования семье, близким, друзьям и всему спортивному сообществу. Его имя навсегда останется в истории украинского регби и в сердцах тех, кто имел честь быть рядом", - отметили в Федерации.

Боже! Які хлопці гинуть… збережи їх.
06.10.2025 12:40 Ответить
❤️✝
06.10.2025 12:46 Ответить
 
 