На фронте погиб регбист "Легион XIII" и боец "КОРД" Николай Гетьманов. ФОТО

Во время боя на Купянском направлении погиб игрок Харьковского регбийного клуба "Легион XIII", боец спецподразделения "КОРД" Николай Гетманов.

"Николай был не только талантливым спортсменом и преданным игроком своей команды, но и настоящим патриотом, который с первых дней полномасштабной войны стал на защиту Украины. Его мужество, сила воли и командный дух навсегда останутся примером для всех, кто его знал", - говорится в сообщении.

У Николая Гетьманова остались жена и четырехлетний сын.

"Выражаем искренние соболезнования семье, близким, друзьям и всему спортивному сообществу. Его имя навсегда останется в истории украинского регби и в сердцах тех, кто имел честь быть рядом", - отметили в Федерации.

