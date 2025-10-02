На фронте погиб священник ПЦУ, преподаватель Волынской богословской академии Виталий Янковский. ФОТО

В бою за Украину погиб выпускник и преподаватель Волынской духовной семинарии, военнослужащий, отец Виталий Янковский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу семинарии.

"Отец Виталий Янковский добровольно стал на защиту Украины, отдав самое дорогое - свою жизнь - за свободу, независимость и мир нашей Родины", - говорится в сообщении.

Отец Виталий учился, в 1995-м окончил и впоследствии преподавал в Волынской духовной семинарии, был клириком Волынской епархии.

Похороны погибшего состоятся 3 октября, в пятницу, в Ривному.

В 10:00 - прощание на Майдане Незалежности.

В 10:40 - выезд к Свято-Покровскому Собору, где и состоится чин похорон.

