На фронте погиб священник ПЦУ, преподаватель Волынской богословской академии Виталий Янковский. ФОТО

В бою за Украину погиб выпускник и преподаватель Волынской духовной семинарии, военнослужащий, отец Виталий Янковский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу семинарии.

"Отец Виталий Янковский добровольно стал на защиту Украины, отдав самое дорогое - свою жизнь - за свободу, независимость и мир нашей Родины", - говорится в сообщении.

Отец Виталий учился, в 1995-м окончил и впоследствии преподавал в Волынской духовной семинарии, был клириком Волынской епархии.

Погиб Виталий Янковский

Похороны погибшего состоятся 3 октября, в пятницу, в Ривному.

В 10:00 - прощание на Майдане Незалежности.

В 10:40 - выезд к Свято-Покровскому Собору, где и состоится чин похорон.

потери (4571) ПЦУ (792) Волынская область (1044)
Царство Небесне Герою
02.10.2025 12:54 Ответить
Душу і тіло, поклав Захисник України, за свободу від московських окупантів рідної України!! Армія! Мова! Віра!
Памятаймо ціну,- Акакаяразніца ….
02.10.2025 12:57 Ответить
Велич людини не в чинах, званнях чи посадах, велич людини і її вчинках і ділах.
Честь воїну! І слава людині!
02.10.2025 12:59 Ответить
«Ніхто більшої любові немає над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх» (Євангеліє від Івана 15:13).
02.10.2025 13:00 Ответить
02.10.2025 13:05 Ответить
Царство небесне захиснику! Був знайомий з ним. Гарною був людиною!
02.10.2025 13:12 Ответить
 
 