На фронті загинув священник ПЦУ, викладач Волинської богословської академії Віталій Янковський. ФОТО
У бою за Україну загинув випускник та викладач Волинської духовної семінарії, військовослужбовець, отець Віталій Янковський.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку семінарії.
"Отець Віталій Янковський добровільно став на захист України, віддавши найдорожче - своє життя - за свободу, незалежність та мир нашої Батьківщини", - йдеться в повідомленні.
Отець Віталій навчався, у 1995-му закінчив та згодом викладав у Волинській духовній семінарії, був кліриком Волинської єпархії.
Похорон загиблого відбудеться 3 жовтня, в п'ятницю, у Рівному.
О 10:00 - прощання на майдані Незалежності.
О 10:40 - виїзд до Свято-Покровського Собору, де і відбудеться чин похорону.
Памятаймо ціну,- Акакаяразніца ….
Честь воїну! І слава людині!