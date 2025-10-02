УКР
На фронті загинув священник ПЦУ, викладач Волинської богословської академії Віталій Янковський. ФОТО

У бою за Україну загинув випускник та викладач Волинської духовної семінарії, військовослужбовець, отець Віталій Янковський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку семінарії.

"Отець Віталій Янковський добровільно став на захист України, віддавши найдорожче - своє життя - за свободу, незалежність та мир нашої Батьківщини", - йдеться в повідомленні.

Отець Віталій навчався, у 1995-му закінчив та згодом викладав у Волинській духовній семінарії, був кліриком Волинської єпархії.

Загинув Віталій Янковський

Похорон загиблого відбудеться 3 жовтня, в п'ятницю, у Рівному.

О 10:00 - прощання на майдані Незалежності.

О 10:40 - виїзд до Свято-Покровського Собору, де і відбудеться чин похорону.

втрати (4586) ПЦУ (797) Волинська область (914)
Царство Небесне Герою
02.10.2025 12:54 Відповісти
Душу і тіло, поклав Захисник України, за свободу від московських окупантів рідної України!! Армія! Мова! Віра!
Памятаймо ціну,- Акакаяразніца ….
02.10.2025 12:57 Відповісти
Велич людини не в чинах, званнях чи посадах, велич людини і її вчинках і ділах.
Честь воїну! І слава людині!
02.10.2025 12:59 Відповісти
«Ніхто більшої любові немає над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх» (Євангеліє від Івана 15:13).
02.10.2025 13:00 Відповісти
02.10.2025 13:05 Відповісти
Царство небесне захиснику! Був знайомий з ним. Гарною був людиною!
02.10.2025 13:12 Відповісти
 
 