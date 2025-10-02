На фронті загинув священник ПЦУ, викладач Волинської богословської академії Віталій Янковський. ФОТО

У бою за Україну загинув випускник та викладач Волинської духовної семінарії, військовослужбовець, отець Віталій Янковський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку семінарії.

"Отець Віталій Янковський добровільно став на захист України, віддавши найдорожче - своє життя - за свободу, незалежність та мир нашої Батьківщини", - йдеться в повідомленні.

Отець Віталій навчався, у 1995-му закінчив та згодом викладав у Волинській духовній семінарії, був кліриком Волинської єпархії.

Похорон загиблого відбудеться 3 жовтня, в п'ятницю, у Рівному.

О 10:00 - прощання на майдані Незалежності.

О 10:40 - виїзд до Свято-Покровського Собору, де і відбудеться чин похорону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Священник ПЦУ Юрій Волик загинув у стрілецькому бою, героїчно прикриваючи побратимів. ФОТО