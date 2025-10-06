УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11598 відвідувачів онлайн
Новини Фото Втрати України
2 452 3

На фронті загинув регбіст "Легіон XIII" та боєць "КОРД" Микола Гетьманов. ФОТО

Під час бою на Куп’янському напрямку загинув гравець Харківського регбійного клубу "Легіон XIII", боєць спецпідрозділу "КОРД" Микола Гетьманов. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ГО "Федерація регбі України".

"Микола був не лише талановитим спортсменом і відданим гравцем своєї команди, а й справжнім патріотом, який із перших днів повномасштабної війни став на захист України. Його мужність, сила волі та командний дух назавжди залишаться прикладом для всіх, хто його знав",  - йдеться в повідомленні.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У Миколи Гетьманова залишилися дружина та чотирирічний син. 

"Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям і всій спортивній спільноті. Його ім’я назавжди залишиться в історії українського регбі та в серцях тих, хто мав честь бути поруч", - зазначили у Федерації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті загинув священник ПЦУ, викладач Волинської богословської академії Віталій Янковський. ФОТО

Загинув Микола Гетьманов
Загинув Микола Гетьманов
Загинув Микола Гетьманов

Автор: 

спорт (1649) втрати (4589)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боже! Які хлопці гинуть… збережи їх.
показати весь коментар
06.10.2025 12:40 Відповісти
❤️✝
показати весь коментар
06.10.2025 12:46 Відповісти
 
 