На фронті загинув регбіст "Легіон XIII" та боєць "КОРД" Микола Гетьманов. ФОТО
Під час бою на Куп’янському напрямку загинув гравець Харківського регбійного клубу "Легіон XIII", боєць спецпідрозділу "КОРД" Микола Гетьманов.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ГО "Федерація регбі України".
"Микола був не лише талановитим спортсменом і відданим гравцем своєї команди, а й справжнім патріотом, який із перших днів повномасштабної війни став на захист України. Його мужність, сила волі та командний дух назавжди залишаться прикладом для всіх, хто його знав", - йдеться в повідомленні.
У Миколи Гетьманова залишилися дружина та чотирирічний син.
"Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям і всій спортивній спільноті. Його ім’я назавжди залишиться в історії українського регбі та в серцях тих, хто мав честь бути поруч", - зазначили у Федерації.
