5 053 6

Актер и военный ВСУ Алексей Наконечный (Артист) погиб в ДТП. ФОТО

В ДТП трагически погиб 46-летний украинский актер и военнослужащий Алексей Наконечный с позывным "Артист".

Об этом в своем Instagram сообщила коллега-актриса Ольга Сумская, передает Цензор.НЕТ.

Трагедия произошла, когда мужчина возвращался в свою часть после короткого отпуска, во время которого навещал жену и трехмесячного сына.

К месту назначения военный не доехал всего километр, попав в смертельное ДТП.

В ДТП погиб актер и военный Алексей Наконечный

Об этой потере также сообщил в Facebook председатель правления Союза морских пехотинцев Украины Юрий Голодов. Он отметил, что Алексей стал на защиту Украины добровольно еще в первую неделю полномасштабного вторжения в 2022 году.

В ДТП погиб актер и военный Алексей Наконечный

Мирослава, жена Алексея, оставила трогательное прощальное сообщение в Facebook.

"Любимый мой! Я не верю и никогда в это не поверю! Ты навсегда будешь для нас лучшим папой и моим миром! Но теперь ты на небе. Я не знаю, как дальше без тебя! Я всегда отгоняла эти страшные мысли! Но я обещаю, что научусь и справлюсь! Ради нашего сыночка! Ты будешь всегда рядом, я это знаю!" - написала она.

Мирослава добавила, что все детали относительно церемонии прощания с Алексеем Наконечным сообщит позже.

В ДТП погиб актер и военный Алексей Наконечный

актер (299) ДТП (7750) военнослужащие (6329) потери (4584)
Світла пам'ять воїну..
13.10.2025 17:59 Ответить
Світла пам'ять Захиснику, низький земний уклін вірному Сину України
13.10.2025 18:06 Ответить
.ну от як так..............((
13.10.2025 18:20 Ответить
він їхав на фронт, а не на гульки, вважаю що виплати повинні бути дружині і синочку.....
13.10.2025 18:32 Ответить
Була схожа ситуація. З ментами та ВСПшниками домовилися, провели по бойовому розпорядженню, кругом прописали, що загинув внаслідок влучання міни (тоді ФПВішок ще не було).
Гідно поховали, сім'я отримала гробові.
Хоча ДТП було дурне і з його вини.
13.10.2025 18:49 Ответить
Мало війни де смерті
Ще і на дорозі трапилась біда
