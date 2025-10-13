Актер и военный ВСУ Алексей Наконечный (Артист) погиб в ДТП. ФОТО

В ДТП трагически погиб 46-летний украинский актер и военнослужащий Алексей Наконечный с позывным "Артист".

Об этом в своем Instagram сообщила коллега-актриса Ольга Сумская, передает Цензор.НЕТ.

Трагедия произошла, когда мужчина возвращался в свою часть после короткого отпуска, во время которого навещал жену и трехмесячного сына.

К месту назначения военный не доехал всего километр, попав в смертельное ДТП.

Об этой потере также сообщил в Facebook председатель правления Союза морских пехотинцев Украины Юрий Голодов. Он отметил, что Алексей стал на защиту Украины добровольно еще в первую неделю полномасштабного вторжения в 2022 году.

Мирослава, жена Алексея, оставила трогательное прощальное сообщение в Facebook.

"Любимый мой! Я не верю и никогда в это не поверю! Ты навсегда будешь для нас лучшим папой и моим миром! Но теперь ты на небе. Я не знаю, как дальше без тебя! Я всегда отгоняла эти страшные мысли! Но я обещаю, что научусь и справлюсь! Ради нашего сыночка! Ты будешь всегда рядом, я это знаю!" - написала она.

Мирослава добавила, что все детали относительно церемонии прощания с Алексеем Наконечным сообщит позже.

