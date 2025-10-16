В боях за Украину погиб 27-летний боец "Азова" Сергей Паук. ФОТО

29 сентября во время выполнения боевого задания на Донецком направлении погиб старший солдат, боец 12-й бригады Национальной гвардии Украины "Азов" Сергей Паук со Львовщины.

Тело защитника прибыло в родной город вчера, 15 октября. Сегодня, 16 октября, с военным попрощаются и похоронят на местном кладбище города Новояворовск.

Сергей родился 24 сентября 1998 года. Высшее образование получил в Украинской академии книгопечатания, после чего некоторое время работал во Львове на предприятии "Экспресс Медиа". Последним местом работы защитника до подписания контракта и военной службы была должность водителя в Новояворовском Центре предоставления административных услуг.

С первых дней полномасштабного вторжения Сергей был членом добровольческого формирования Новояворовской территориальной громады.

В июне 2024 года Паук подписал контракт и присоединился к рядам 12-й бригады Национальной гвардии Украины "Азов".

"Сергей очень любил спорт, увлекался футболом и, конечно, военным делом. Мечтал создать собственную семью после окончания войны. Однако, не суждено было", - рассказали в Новояворовском городском совете.

У защитника остались мать Мария, отец Степан, брат Виталий с женой Юлией и племянники Соломийка и Юстинка - маленькая крестница Сергея.

