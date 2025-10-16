РУС
В боях за Украину погиб 27-летний боец "Азова" Сергей Паук. ФОТО

29 сентября во время выполнения боевого задания на Донецком направлении погиб старший солдат, боец 12-й бригады Национальной гвардии Украины "Азов" Сергей Паук со Львовщины.

Об этом сообщил Новояворовский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

Тело защитника прибыло в родной город вчера, 15 октября. Сегодня, 16 октября, с военным попрощаются и похоронят на местном кладбище города Новояворовск.

Сергей родился 24 сентября 1998 года. Высшее образование получил в Украинской академии книгопечатания, после чего некоторое время работал во Львове на предприятии "Экспресс Медиа". Последним местом работы защитника до подписания контракта и военной службы была должность водителя в Новояворовском Центре предоставления административных услуг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Актер и военный ВСУ Алексей Наконечный (Артист) погиб в ДТП. ФОТО

Воин Азова Сергей Павук погиб в Донецкой области

С первых дней полномасштабного вторжения Сергей был членом добровольческого формирования Новояворовской территориальной громады.

В июне 2024 года Паук подписал контракт и присоединился к рядам 12-й бригады Национальной гвардии Украины "Азов".

"Сергей очень любил спорт, увлекался футболом и, конечно, военным делом. Мечтал создать собственную семью после окончания войны. Однако, не суждено было", - рассказали в Новояворовском городском совете.

У защитника остались мать Мария, отец Степан, брат Виталий с женой Юлией и племянники Соломийка и Юстинка - маленькая крестница Сергея.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В боях за Украину погибла военная "Азова" 19-летняя Дарья Лопатина (Дельта). ФОТО

Донецкая область (11006) военнослужащие (6336) потери (4587) Азов (843) война в Украине (6530)
16.10.2025 19:07 Ответить
С.У.М.
16.10.2025 19:11 Ответить
І по навчальному центрі є жертви: орки вдарили балістикою.
А найвеличніший рветься Заходу допомагати в ппо.
16.10.2025 19:14 Ответить
Ми виробляємо щось з ППО проти балістики, а Зеленський, такий негідник, передає це українське антибалістичне ППО на Захід? От же негідник!
16.10.2025 19:56 Ответить
По дронах,ніби без нього там,по захисту від дронів ніяк,це також ппо.
Що негідник,то прикладів і без того досить: вже першого дня свого правління: незаконно розігнав вр.
16.10.2025 20:13 Ответить
Дякую тобі Героє! Співчуття рідним(
16.10.2025 19:22 Ответить
Вічна Слава Герою!
16.10.2025 19:30 Ответить
Герою Слава !
Співчуття рідним...

.
16.10.2025 20:04 Ответить
 
 