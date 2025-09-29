Поліцейський Іван Фесенко загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. ФОТО

На передовій загинув боєць стрілецького батальйону Донеччини Іван Фесенко.

Обставини загибелі Героя

Обставини загибелі Героя

Як зазначається, старший сержант поліції Іван Фесенко боронив рідну землю у складі батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) ГУНП в Донецькій області. Життя поліцейського обірвалося 21 вересня під час виконання бойового завдання. Йому назавжди залишилось 36 років.

Що про загиблого відомо?

Іван народився в селі Червоний Оскіл Харківської області, мешкав у Слов’янську. Працював у конвойній службі Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

"Поліцейський розумів, що зараз найголовніше - захистити країну, тому без вагань приєднався до бойового підрозділу.

Відданий, сміливий, чесний - таким Івана назавжди запам’ятають побратими й колеги", - додали у Нацполіції.