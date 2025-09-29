УКР
Поліцейський Іван Фесенко загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. ФОТО

На передовій загинув боєць стрілецького батальйону Донеччини Іван Фесенко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

Загиблий поліцейський Іван Фесенко

Обставини загибелі Героя

Як зазначається, старший сержант поліції Іван Фесенко боронив рідну землю у складі батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) ГУНП в Донецькій області. Життя поліцейського обірвалося 21 вересня під час виконання бойового завдання. Йому назавжди залишилось 36 років.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Що про загиблого відомо?

Іван народився в селі Червоний Оскіл Харківської області, мешкав у Слов’янську. Працював у конвойній службі Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

"Поліцейський розумів, що зараз найголовніше - захистити країну, тому без вагань приєднався до бойового підрозділу.

Відданий, сміливий, чесний - таким Івана назавжди запам’ятають побратими й колеги", - додали у Нацполіції.

Вічна пам'ять захиснику України.
29.09.2025 15:31 Відповісти
❤️✝
29.09.2025 15:35 Відповісти
Памятаймо ціну Акакаяразніца від ухилянта !!!
29.09.2025 15:42 Відповісти
Герою Слава !!! 🙏🇺🇦
29.09.2025 15:56 Відповісти
😢
29.09.2025 16:06 Відповісти
закрийте коментарі під повідомленнями о загиблих Захисниках України, не знущайтеся з їхньої пам'яті!
29.09.2025 16:07 Відповісти
 
 