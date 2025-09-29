Полицейский Иван Фесенко погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области.. ФОТО

На передовой погиб боец стрелкового батальона Донетчины Иван Фесенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Обстоятельства гибели Героя

Как отмечается, старший сержант полиции Иван Фесенко защищал родную землю в составе батальона полиции особого назначения (стрелкового) ГУНП в Донецкой области. Жизнь полицейского оборвалась 21 сентября во время выполнения боевого задания. Ему навсегда осталось 36 лет.

Что о погибшем известно?

Иван родился в селе Красный Оскол Харьковской области, жил в Славянске. Работал в конвойной службе Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

"Полицейский понимал, что сейчас самое главное - защитить страну, поэтому без колебаний присоединился к боевому подразделению.

Преданный, смелый, честный - таким Ивана навсегда запомнят собратья и коллеги", - добавили в Нацполиции.