Рашисты убили начальницу отделения "Укрпошти" в Херсоне Карину Дементий
Во время утреннего обстрела Херсона погибла Карина Дементий, начальница отделения "Укрпошти".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укрпошта.
Она ехала на работу в маршрутке, попавшей под российский обстрел. У нее остались сын и муж, сообщили в "Укрпошті".
Обстрел Херсона 24 октября
Утром 24 октября под российским ударом оказался Корабельный район Херсона.
Повреждены многоэтажки и частные дома. Также под вражеский обстрел попал общественный транспорт.
Повреждены троллейбус и маршрутный автобус. Ранения получила водитель КП "Херсонелектротранс".
По состоянию на 13:30, известно о трех погибших женщинах. 22 человека получили ранения, среди них - трое детей.
