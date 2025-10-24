РУС
Рашисты убили начальницу отделения "Укрпошти" в Херсоне Карину Дементий

Карина Дементий погибла в Херсоне

Во время утреннего обстрела Херсона погибла Карина Дементий, начальница отделения "Укрпошти".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укрпошта.

Она ехала на работу в маршрутке, попавшей под российский обстрел. У нее остались сын и муж, сообщили в "Укрпошті".

Обстрел Херсона 24 октября

Утром 24 октября под российским ударом оказался Корабельный район Херсона.

Повреждены многоэтажки и частные дома. Также под вражеский обстрел попал общественный транспорт.

Повреждены троллейбус и маршрутный автобус. Ранения получила водитель КП "Херсонелектротранс".

По состоянию на 13:30, известно о трех погибших женщинах. 22 человека получили ранения, среди них - трое детей.

Также читайте: Атака на Херсон: количество погибших возросло до трех. Пострадавших уже 22, среди них - трое детей (обновлено). ФОТОрепортаж

Сум. Біль... І ненависть до кацапів.
24.10.2025 13:43 Ответить
"І ненависть до кацапів...*
«Дайте 5, 10 лет - и кровь будет забыта. Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они с удовольствием дали бы их нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», - сказал олигарх.
24.10.2025 13:56 Ответить
Таке враження, що на Херсон махнули рукою. Жодних відповідей. Московити розважаються на Херсоні як у тирі.
24.10.2025 14:03 Ответить
 
 