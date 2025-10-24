Рашисты убили начальницу отделения "Укрпошти" в Херсоне Карину Дементий

Во время утреннего обстрела Херсона погибла Карина Дементий, начальница отделения "Укрпошти".

Она ехала на работу в маршрутке, попавшей под российский обстрел. У нее остались сын и муж, сообщили в "Укрпошті".

Обстрел Херсона 24 октября

Утром 24 октября под российским ударом оказался Корабельный район Херсона.

Повреждены многоэтажки и частные дома. Также под вражеский обстрел попал общественный транспорт.

Повреждены троллейбус и маршрутный автобус. Ранения получила водитель КП "Херсонелектротранс".

По состоянию на 13:30, известно о трех погибших женщинах. 22 человека получили ранения, среди них - трое детей.

