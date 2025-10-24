Атака на Херсон: количество погибших возросло до трех. Пострадавших уже 22, среди них - трое детей (обновлено). ФОТОрепортаж

Ночью войска РФ атаковали Херсон ударными дронами, утром ударили из артиллерии по Корабельному району.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОВА.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Российские захватчики ночью попали беспилотником в многоэтажку в Корабельном районе города. В результате атаки получили ранения 80-летняя женщина и 52-летний мужчина. Врачи диагностировали у них взрывные травмы и термические ожоги, пострадавшие доставлены в больницу.

Атака дронами по гражданским

Около 6:00 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на херсонца в Днепровском районе. 59-летний мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения брюшной стенки.

Сейчас он - в больнице под наблюдением медиков.

Обстрел из артиллерии Корабельного района

Около 7:30 российские военные ударили из артиллерии по Корабельному району Херсона. В результате вражеских ударов повреждены многоквартирные и частные дома. Аварийно-спасательные бригады уже начали ликвидацию последствий обстрелов

Под удар попал 16-летний подросток. Он получил минно-взрывную травму, сотрясение головного мозга, а также осколочные ранения туловища и лица.

Еще пятерых пострадавших - женщин 64, 78, 60 лет и мужчин 65 и 41 лет - доставили в больницу с минно-взрывными травмами.

Впоследствии стало известно о еще двух пострадавших. 66-летний мужчина и 61-летняя женщина получили взрывные и черепно-мозговые травмы и контузии. У пострадавшего также - осколочное ранение спины.

Смотрите: Оккупанты атаковали Херсон: произошел пожар в 2 зданиях, также стало известно о погибшей. ВИДЕО

За медпомощью также обратилась также 61-летняя херсонка, которая попала под обстрел в Корабельном районе. У женщины диагностировали минно-взрывную травму, а также повреждение глаза.

Медики оказывают им необходимую помощь.

Количество пострадавших в Херсоне возросло до 13. В больницу госпитализировали 60-летнюю женщину. У нее минно-взрывная травма и ранение плеча. Также с минно-взрывной травмой и контузией в больницу доставили еще одну жительницу Херсона. 65-летняя женщина попала во вражеские удары в Корабельном районе. В момент вражеской атаки она находилась в автомобиле.

Впоследствии стало известно, что в больницу доставили еще двоих пострадавших в результате артиллерийских обстрелов Корабельного района.

50-летний мужчина и 48-летняя женщина получили минно-взрывные и черепно-мозговые травмы. В настоящее время медики их дообследуют.

Утром стало известно о жертве российского обстрела.

"В результате утренних обстрелов Корабельного района погибла херсонка. Женщина получила ранения, несовместимые с жизнью", - сообщил начальник ОВА Александр Прокудин.

До 14 увеличилось количество раненых в результате массированного вражеского обстрела Корабельного района около 7.20. 31-летний херсонец получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, обломочное ранение.

Медики предоставили пострадавшему помощь на месте. В момент удара оккупантов он был на улице.

По состоянию на 10.30 известно о гибели трех женщин, сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

Обстрелами повреждены частные и многоквартирные дома, транспорт и объекты инфраструктуры.

По состоянию на 12:00 известно, что количество пострадавших увеличилось до 21.

По информации начальника ОВА Ярослава Шанько, из-за вражеских обстрелов Корабельного района утром пострадали еще двое детей.

"Девушки 15 и 17 лет получили контузии и минно-взрывные травмы. Младшая из них на момент атаки окупантов была в квартире, старшая девушка - на улице",- говорится в сообщении.

Шанько отметил, что обеих пострадавших госпитализировали.

Также медицинская помощь понадобилась 27-летней херсонке, которая была в квартире во время утренних обстрелов Корабельного района со стороны российских окупантов. У женщины - контузия и минно-взрывная травма. Лечится она амбулаторно.

У 58-летней женщины и мужчины 36 лет - контузии и минно-взрывные травмы. Им оказана необходимая медицинская помощь. Далее потерпевшие будут лечиться амбулаторно.

Еще двое пострадавших во время утреннего обстрела врагом Корабельного района обратились к медикам в соседней Белозерке за помощью. Женщины 61 и 62 лет получили минно-взрывные травмы и сотрясение головного мозга. В настоящее время обое пострадавших госпитализированы.

В 12:41 стало известно о еще одном пострадавшем: 83-летний мужчина получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму. Медики предоставили ему помощь на месте. Пострадавший во время вражеского удара находился в доме.













Последствия вражеских ударов за сутки

За минувшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Зимовник, Молодежное, Приднепровское, Садовое, Белозерка, Ромашково, Зоривка, Днепровское, Велетенское, Кизомыс, Разлив, Станислав, Александровка, Софиевка, Широкая Балка, Ингулец, Понятовка, Токаревка, Берислав, Змиевка, Новоалександровка, Золотая Балка, Осокоровка, Новорайск, Костырка, Монастырское, Дудчаны, Львово, Отрадокаменка, Веселое, Козацкое и город Херсон.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилых кварталах населенных пунктов области, в частности - повредили 8 многоэтажек и 20 частных домов. Также оккупанты повредили админздания, частные предприятия и автомобили.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 9 - получили ранения.

Читайте: Трое человек погибли и четверо ранены вследствие вражеских атак на Херсонщину