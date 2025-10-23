Трое человек погибли и четверо ранены вследствие вражеских атак на Херсонщину
В течение дня 23 октября российская армия обстреливала населенные пункты Херсонщины, вследствие чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, враг применял для обстрелов Херсонщины артиллерию, в частности реактивную, и различного типа дроны.
Сообщается, что по состоянию на 17:30 известно о трех погибших жителях области и четырех раненых.
Обстрелы Херсона
В частности, от последствий артиллерийских обстрелов в Херсоне погибли мужчина и женщина.
Также в областном центре получили травмы четверо гражданских: двое из-за российских атак с помощью дронов, и двое - от вражеской артиллерии.
Кроме того, обстрелами повреждены частные и многоквартирные дома, учебное заведение, автотранспорт.
Атака на Белозерку
По данным прокуратуры, вследствие российских обстрелов в Белозерке погибла женщина.
Це ціна зради!!!
Харків востаннє атакували 56 шахедів Вартість зенітної установки зі штучним інтелектом, що працює в автоматичному режимі проти шахедів коштує- 150 тис. доларів або 6 млн. 226 тис. гривень за курсом 41,5. На ремонт ліцею у Старому Салтові влада витратила 150 млн гривень, який був повторно зруйнований авіаударом. Це 24 зенітні установки з ШІ З урахуванням інших ліцеїв, мостів та інших об'єктів розпилу, на які були витрачені мільярди, лише Харків міг бути насичений 150-200 зенітними установками з ШІ, що різко знизило ефективність ударів ворога. Навіть якби це профінансували наприкінці 2023-початку 2024 року то в Харкові бvла б найпотужніша антидронова ППО, бо на 1,5 кілометра міської площі була 1 установка з ШІ. Як ви вважаєте, який був би ефект атаки 56 шахедів, якби їм протистояло 200 автоматичних установок? Ідемо далі. Київ. На будівництво мосту на перетині Полярної та Богатирської було витрачено 1,3 млрд гривень. На ці гроші можна було купити 208 установок із ШІ. При площі Києва 847 квадратних кілометрів на 4 квадратні кілометри припадала б одна установка. Ідемо далі. Ми за рік витрачаємо близько 10 млрд гривень на фейкові адміністрації
Маріуполя, Мелітополя, Сєвєродонецька та інших окупованих міст. Це 1606 зенітних установок з ШІ. Думаю, що не варто розвивати думку, щоб зрозуміти якою кількістю можна було б закрити всю критичну інфраструктуру, включаючи електростанції, порти, підстанції, мости, заводи ВПК тощо. Або через кожен кілометр поставити по периметру лінії зіткнення таку установку, що різко знизило б можливість проникнення табунів шахедів в Україну. Та й взагалі
будь-яких дронів Якщо додати сюди, що ми витратили близько 50 млрд гривень на фейковий захист енергетики завдяки Найєму та К,то ми отримуємо ще 10 тисяч установок, що б дозволило захистити практично всю територію України від дронів. Це був би маневрений щит, який можна пересувати залежно від загроз. А за рахунок автоматизації та ШІ мінімізувати у кілька разів кількість людей необхідну для обслуговування Звичайно ж, потрібна якась кількість часу для виготовлення комплексів. Умовно таку кількість комплексів можна зробити за кілька років. Однак з урахуванням того, що автоматичні системи можна підв'язати практично до будь-якого калібру кулеметів та автоматичних гармат, немає сумнівів, що це можна зробити досить швидко, щоб зберегти тисячі життів та мільярди доларів та матеріальних активів. На превеликий жаль, це швидше масштабують росіяни, ніж наша патріотична злодійкувата влада Для довідки: В Україні розробили нову систему протиповітряної оборони Sky Sentinel, здатну в автоматичному режимі виявляти та вражати повітряні цілі - від безпілотників до крилатих ракет Комплекс уже пройшов випробування у бойових умовах Sky Sentinel - це автоматична зенітна установка, керована штучним інтелектом. Турель обертається по колу і здатна вражати цілі, що рухаються зі швидкістю до 800 км/год. Вона призначена для боротьби з дронами-камікадзе типу Shahed, розвідувальними безпілотниками, боражами, що барражують, і крилатими ракетами в межах радіусу дії. Установка оснащена великокаліберним кулеметом M2 Browning та працює повністю автономно. Система отримує дані від радара, розпізнає мету, розраховує траєкторію та відкриває вогонь без втручання оператора. Завдяки точній балістиці Sky Sentinel може вражати навіть невеликі цілі, включаючи об'єкти розміром одну п'яту від Shahed-136.
