Троє людей загинули і четверо поранені внаслідок ворожих атак на Херсонщину

Упродовж дня 23 жовтня російська армія обстрілювала населені пункти Херсонської області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог застосовував для обстрілів Херсонщини артилерію, зокрема реактивну, і різного типу дрони.

Повідомляється, що станом на 17:30 відомо про трьох загиблих жителів області та чотирьох поранених.

Також дивіться: Окупанти атакували Херсон: спалахнула пожежа у 2 будівлях, також стало відомо про загиблу. ВIДЕО

Обстріли Херсону

Так, від наслідків артилерійських обстрілів у Херсоні загинули чоловік та жінка.

Також в обласному центрі дістали травм четверо цивільних: двоє через російські атаки за допомогою дронів, та двоє – від ворожої артилерії.

Крім того, обстрілами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, навчальний заклад, автотранспорт.

Також читайте: Росіяни били по Херсонщині: 41 населений пункт під ударом, поранено 13 людей

Атака на Білозерку

За даними прокуратури, унаслідок російських обстрілів у Білозерці загинула жінка

Більше читайте у нашому Telegram-каналі