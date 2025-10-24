РФ б’є по Одещині КАБами: пролунали вибухи

Російські окупаційні війська атакували Одеську область керованими авіаційними бомбами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Повітряних силах попередили про загрозу КАБів для Південного та Чорноморського.

Кореспонденти Суспільного заявили про вибухи на Одещині.

Жителів області закликали терміново пройти в укриття.

Читайте: Ворог атакував Харків п’ятьма КАБами: восьмеро постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж

Атака КАБами

Нагадаємо, 17 жовтня повідомлялось, що російські загарбники вперше від початку повномасштабного вторгнення атакували Миколаїв КАБами.

Також відомо, що 18 жовтня вперше вдарили по Лозовій на Харківщині реактивним КАБом, який пролетів 130 км.

20 жовтня РФ вперше випустила КАБ в бік Полтавщини

У 2024 році повідомлялось, що російські загарбники змінили конструкцію КАБів, щоб вони почали літати далі.

У ГУР заявляли, що РФ починає серійне виробництво авіабомб з УМПК. Їх називають "Грім-1" або "Грім-2". Радіус застосування - 150-200 км.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ