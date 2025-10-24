Ворог атакував Харків п’ятьма КАБами: восьмеро постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж

Вдень 24 жовтня російські загарбники атакували Індустріальний район Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За попередньою інформацією, удар завдано двома КАБами.

Перед цим Повітряні сили повідомляли про пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на північ Харківщини.

За інформацією кореспондентів Суспільного, у місті знову лунають вибухи.

Удар по Індустріальному району підтвердив начальник ОВА Олег Синєгубов. Він закликав містян перебувати у безпечних місцях. Атака ворога триває.

За інформацією Терехова, ворог поцілив по цивільному підприємству. Пошкоджені кілька авто, пожежа. Ще одне влучання прийшлося по автобазі, пошкоджені понад 20 машин.

"Троє постраждалих, одну людину шпиталізовано. Триває гасіння пожежі", - зазначив Терехов.

Оновлення

Згодом Терехов повідомив, що за інформацією Ситуаційного центру Харків був атакований 5 КАБами.

"На одному з місць влучань вибухова хвиля також пошкодила дві багатоповерхівки - вибиті вікна.

Постраждалих на дану хвилину шестеро", - йдеться в повідомленні.

Станом на 13:00 відомо про 8 постраждалих внаслідок цієї атаки: травмовані чоловіки 34, 36, 54, 61 років, гострої реакції на стрес зазнали жінки 40, 67, 69 і 73 років.

Троє людей госпіталізовані, зокрема один чоловік - у важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу.

Пошкоджено будівлі цивільного підприємства, гаражі, транспорт. На одному з місць "прильоту" – пожежа на площі, попередньо, 100 квадратних метрів.

Читайте також: Доба на Харківщині: відомо про 1 загиблого, 9 поранених, також понівечені автівки і будинки. ФОТОрепортаж









