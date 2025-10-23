УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9913 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Харківщини
254 0

Доба на Харківщині: відомо про 1 загиблого, 9 поранених, також понівечені автівки і будинки. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби під ворожими ударами перебували Харків та шість населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Постраждалі через ворожі атаки

Внаслідок обстрілів є жертви: у місті Харків загинув 40-річний чоловік, постраждали чоловіки 29, 41, 45 років і жінки 27, 34, 43, 51, 57, 58 років.

Внаслідок вибуху невідомого пристрою в полі на території Вільхівської громади постраждав 66-річний чоловік.

Внаслідок повторного обстрілу в селі Зелений Гай Великобурлуцької громади загинув командир відділення 43-ої Державної пожежно-рятувальної частини 4-го Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Харківській області. Ще 5 його колег зазнали поранень.

Чим били окупанти?

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 2 КАБ;
  • 7 БпЛА типу "Герань-2";
  • 3 БпЛА типу "Молнія";
  • 1 БпЛА типу "Ланцет".

Наслідки ворожих атак

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у місті Харків пошкоджено приміщення дитячого садочка, 11 автомобілів, багатоквартирний будинок, 3 будівлі, дорожня техніка;
  • в Ізюмському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, приватний будинок (м. Барвінкове);
  • у Куп’янському районі пошкоджено 2 адмінбудівлі, автомобіль (сел. Великий Бурлук), комбайн (с. Зелений Гай);
  • у Харківському районі пошкоджено електромережі (с. Василівське);
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Білий Колодязь).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 153 людини. Залишилися 46 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 8832 людини.

Також читайте: На Харківщині під час обстрілу загинув рятувальник ДСНС Юрій Чистіков. ФОТО

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

харкіщина
харкіщина
харкіщина

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по дитсадку в Харкові: кількість постраждалих зросла до 10, серед них 5-річна дівчинка

Автор: 

армія рф (19169) обстріл (31498) Харків (5927) Харківська область (1786) Харківський район (617)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 