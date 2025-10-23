Доба на Харківщині: відомо про 1 загиблого, 9 поранених, також понівечені автівки і будинки. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби під ворожими ударами перебували Харків та шість населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Постраждалі через ворожі атаки

Внаслідок обстрілів є жертви: у місті Харків загинув 40-річний чоловік, постраждали чоловіки 29, 41, 45 років і жінки 27, 34, 43, 51, 57, 58 років.

Внаслідок вибуху невідомого пристрою в полі на території Вільхівської громади постраждав 66-річний чоловік.

Внаслідок повторного обстрілу в селі Зелений Гай Великобурлуцької громади загинув командир відділення 43-ої Державної пожежно-рятувальної частини 4-го Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Харківській області. Ще 5 його колег зазнали поранень.

Чим били окупанти?

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

2 КАБ;

7 БпЛА типу "Герань-2";

3 БпЛА типу "Молнія";

1 БпЛА типу "Ланцет".

Наслідки ворожих атак

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у місті Харків пошкоджено приміщення дитячого садочка, 11 автомобілів, багатоквартирний будинок, 3 будівлі, дорожня техніка;

в Ізюмському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, приватний будинок (м. Барвінкове);

у Куп’янському районі пошкоджено 2 адмінбудівлі, автомобіль (сел. Великий Бурлук), комбайн (с. Зелений Гай);

у Харківському районі пошкоджено електромережі (с. Василівське);

у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Білий Колодязь).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 153 людини. Залишилися 46 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 8832 людини.

Також читайте: На Харківщині під час обстрілу загинув рятувальник ДСНС Юрій Чистіков. ФОТО

Більше читайте у нашому Telegram-каналі







Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по дитсадку в Харкові: кількість постраждалих зросла до 10, серед них 5-річна дівчинка