Удар РФ по дитсадку в Харкові: кількість постраждалих зросла до 10, серед них 5-річна дівчинка
До 10 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок удару російських БпЛА по дитячому садочку у Харкові. Серед них - пʼятирічна дівчинка.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Кількість постраждалих внаслідок удару по дитячому садочку зросла до десяти, серед них пʼятирічна дівчинка", - сказано в повідомленні.
Удар РФ по дитсадку у Харкові
Нагадаємо, що у середу, 22 жовтня, РФ ударила безпілотником по дитячому садочку в Харкові. Відомо про одного загиблого, є постраждалі.
На момент обстрілу в укритті перебували 48 дітей, всіх евакуювали в безпечне місце.
