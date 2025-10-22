УКР
Удар РФ по дитсадку в Харкові: кількість постраждалих зросла до 10, серед них 5-річна дівчинка

До 10 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок удару російських БпЛА по дитячому садочку у Харкові. Серед них - пʼятирічна дівчинка.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість постраждалих внаслідок удару по дитячому садочку зросла до десяти, серед них пʼятирічна дівчинка", - сказано в повідомленні. 

Удар РФ по дитсадку у Харкові

Нагадаємо, що у середу, 22 жовтня, РФ ударила безпілотником по дитячому садочку в Харкові. Відомо про одного загиблого, є постраждалі.

На момент обстрілу в укритті перебували 48 дітей, всіх евакуювали в безпечне місце.

