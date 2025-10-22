Удар РФ по детскому саду в Харькове: число пострадавших возросло до 10, среди них 5-летняя девочка

До 10 человек возросло количество пострадавших вследствие удара российских БпЛА по детскому саду в Харькове. Среди них - пятилетняя девочка.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество пострадавших вследствие удара по детскому саду возросло до десяти, среди них пятилетняя девочка", - сказано в сообщении.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Удар РФ по детсаду в Харькове

Напомним, что в среду, 22 октября, РФ ударила беспилотником по детскому саду в Харькове. Известно об одном погибшем, есть пострадавшие.

На момент обстрела в укрытии находились 48 детей, всех эвакуировали в безопасное место.

Смотрите также: 48 детей находились в укрытии детсада в момент российского удара. В ОГА рассказали о состоянии пострадавших в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж