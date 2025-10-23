На Харківщині під час обстрілу загинув рятувальник ДСНС Юрій Чистіков. ФОТО

На Харківщині внаслідок повторного ворожого удару загинув рятувальник, ще п’ятеро його колег дістали поранення.

про це повідомили у ДСНС Харківщини.

"Вночі 23 жовтня, під час виконання бойового завдання на Куп’янщині загинув справжній Герой — командир відділення 43 Державної пожежно-рятувальної частини 4 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Харківській області головний майстер-сержант служби цивільного захисту Чистіков Юрій Петрович, 1975 року народження. У Юрія залишилась донька", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог завдав повторного удару, коли рятувальники гасили пожежу, спричинену ударом ворожого дрону у селі Зелений Гай Великобурлуцької громади Куп’янського району.

Ще п'ятеро рятувальників дістали поранення.





