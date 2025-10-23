УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10157 відвідувачів онлайн
Новини Фото Втрати України
1 322 7

На Харківщині під час обстрілу загинув рятувальник ДСНС Юрій Чистіков. ФОТО

На Харківщині внаслідок повторного ворожого удару загинув рятувальник, ще п’ятеро його колег дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС Харківщини.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Вночі 23 жовтня, під час виконання бойового завдання на Куп’янщині загинув справжній Герой — командир відділення 43 Державної пожежно-рятувальної частини 4 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Харківській області головний майстер-сержант служби цивільного захисту Чистіков Юрій Петрович, 1975 року народження. У Юрія залишилась донька",   - йдеться в повідомленні.

Загинув Юрій Чистіков

Зазначається,  що  ворог завдав повторного удару, коли рятувальники гасили пожежу, спричинену  ударом ворожого дрону у селі Зелений Гай Великобурлуцької громади Куп’янського району.

Ще п'ятеро рятувальників дістали поранення.

Ворон атакував рятувальників
Ворон атакував рятувальників

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський авіаудар пошкодив будівлю пожежно-рятувальної частини у Добропіллі. ФОТОрепортаж

Автор: 

смерть (6836) ДСНС (5319) Харківська область (1786)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Просто жах! Ворожі ФПВ-дрони літають і несуть смерть де завгодно! Бо відстань від ближчих позицій ворога до селища Зелений Гай - 40 кілометрів!
показати весь коментар
23.10.2025 08:07 Відповісти
Це якась молнія-2, мабуть. Чи новий ланцет. Вони далеко літають.
показати весь коментар
23.10.2025 08:16 Відповісти
Вічна пам'ять
показати весь коментар
23.10.2025 08:25 Відповісти
Світла пам'ять пану Юрію Чистікову!
показати весь коментар
23.10.2025 08:29 Відповісти
Великій сум. Вічна подяка і пам'ять.
показати весь коментар
23.10.2025 08:42 Відповісти
❤️✝
показати весь коментар
23.10.2025 09:30 Відповісти
 
 