1 081 6

На Харьковщине во время обстрела погиб спасатель ГСЧС Юрий Чистиков. ФОТО

На Харьковщине в результате повторного вражеского удара погиб спасатель, пятеро его коллег получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Харьковщины.

"Ночью 23 октября, во время выполнения боевого задания на Купянщине погиб настоящий Герой - командир отделения 43-й Государственной пожарно-спасательной части 4-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области главный мастер-сержант службы гражданской защиты Чистиков Юрий Петрович, 1975 года рождения. У Юрия осталась дочь", - говорится в сообщении.

Погиб Юрий Чистиков

Отмечается, что враг нанес повторный удар, когда спасатели тушили пожар, вызванный ударом вражеского дрона в селе Зеленый Гай Великобурлукской громады Купянского района.

Еще пятеро спасателей получили ранения.

Ворон атаковал спасателей
Ворон атаковал спасателей

Просто жах! Ворожі ФПВ-дрони літають і несуть смерть де завгодно! Бо відстань від ближчих позицій ворога до селища Зелений Гай - 40 кілометрів!
23.10.2025 08:07 Ответить
Це якась молнія-2, мабуть. Чи новий ланцет. Вони далеко літають.
23.10.2025 08:16 Ответить
Вічна пам'ять
23.10.2025 08:25 Ответить
Світла пам'ять пану Юрію Чистікову!
23.10.2025 08:29 Ответить
Великій сум. Вічна подяка і пам'ять.
23.10.2025 08:42 Ответить
 
 