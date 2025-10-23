На Харьковщине во время обстрела погиб спасатель ГСЧС Юрий Чистиков. ФОТО

На Харьковщине в результате повторного вражеского удара погиб спасатель, пятеро его коллег получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Харьковщины.

"Ночью 23 октября, во время выполнения боевого задания на Купянщине погиб настоящий Герой - командир отделения 43-й Государственной пожарно-спасательной части 4-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области главный мастер-сержант службы гражданской защиты Чистиков Юрий Петрович, 1975 года рождения. У Юрия осталась дочь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг нанес повторный удар, когда спасатели тушили пожар, вызванный ударом вражеского дрона в селе Зеленый Гай Великобурлукской громады Купянского района.

Еще пятеро спасателей получили ранения.





