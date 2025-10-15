Российский авиаудар повредил здание пожарно-спасательной части в Доброполье. ФОТОРЕПОРТАЖ

Здание пожарно-спасательной части повреждено в Доброполье Донецкой области в результате российского авиаудара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что взрывной волной выбиты окна, повреждены двери и потолок. К счастью, личный состав не пострадал, а пожарная техника осталась невредимой.

"Несмотря на все угрозы и риски, наши спасатели остаются на посту - продолжают нести службу и помогать людям. Этот обстрел - еще одно доказательство того, что враг цинично бьет даже по тому, кто ежедневно спасает жизни", - отметили в ГСЧС.

