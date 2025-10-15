Сутки в Донецкой области: двое погибших и четверо раненых, россияне обстреляли три района области. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Донецкой области, в результате чего погибли люди, есть также раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 15 октября рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Доброполье погиб человек, повреждены 8 частных домов, многоэтажка и 2 админздания.

Краматорский район

В Лимане повреждены дом, хозяйственное помещение и гараж. В Николаевке повреждено админздание и 2 многоэтажки, в Райгородке - 16 частных домов. В Славянске повреждено админздание. В Ясногорце Краматорской громады повреждены 7 домов и гараж. В Очеретино Александровской громады повреждены многоэтажка, частный дом, фермерское и производственное помещение, админздание и авто. В Степановке Новодонецкой громады повреждено админздание, хозяйственное помещение, мастерская и 2 склада. В Дружковке поврежден дом; в Райском 1 человек погиб и 1 ранен. В Константиновке ранены 3 человека, повреждены дом и автомобиль.

Бахмутский район

В Северске повреждены 5 домов, еще 1 - в Резниковке. За сутки россияне 34 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. Эвакуирован 181 человек, из них 26 детей.











