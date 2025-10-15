Доба на Донеччині: двоє загиблих і четверо поранених, росіяни обстріляли три райони області. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Донецької області, внаслідок чого загинули люди, є також поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 15 жовтня розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Добропіллі загинула людина, пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку і 2 адмінбудівлі.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено будинок, господарче приміщення і гараж. У Миколаївці пошкоджено адмінбудівлю і 2 багатоповерхівки, у Райгородку — 16 приватних будинків. У Слов'янську пошкоджено адмінбудівлю. У Ясногірці Краматорської громади пошкоджено 7 будинків і гараж. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок, фермерське і виробниче приміщення, адмінбудівлю і авто. У Степанівці Новодонецької громади пошкоджено адмінбудівлю, господарче приміщення, майстерню і 2 склади. У Дружківці пошкоджено будинок; у Райському 1 людина загинула і 1 поранена. У Костянтинівці поранено 3 людини, пошкоджено будинок і автомобіль.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 5 будинків, ще 1 — у Різниківці. За добу росіяни 34 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 181 людину, з них 26 дітей.











