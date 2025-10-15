Ворог атакував п’ять населених пунктів Харківщини: двоє поранених
Протягом минулої доби російські війська атакували п’ять населених пунктів Харківської області.
Внаслідок обстрілів постраждали двоє мирних жителів - 54-річний чоловік і 52-річна жінка в селі Нечволодівка Кіндрашівської громади, повідомляє Цензор.НЕТ.
Окупанти застосували різні види озброєння:
-
11 БпЛА типу "Герань-2";
-
1 БпЛА типу "Ланцет";
-
2 FPV-дрони.
Внаслідок атак пошкоджено й зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
-
у Куп’янському районі – приватний будинок (сел. Шевченкове) та автомобіль (с. Нечволодівка);
-
у Ізюмському районі – цивільне підприємство та складська будівля (м. Ізюм).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 179 людей, із них 36 залишаються на місці. Від початку роботи пункту зареєстровано 7540 осіб.
На фронті за добу зафіксовано 182 бойові зіткнення.
-
На Південно-Слобожанському напрямку – 16 боїв поблизу Вовчанська, Кам’янки, Западного, Кутьківки, а також у напрямках Колодязного й Бологівки.
-
На Куп’янському напрямку – 9 атак противника в районах Піщаного, Куп’янська, Петропавлівки та Новоплатонівки.
