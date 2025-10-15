УКР
Обстріли Харківщини
Ворог атакував п’ять населених пунктів Харківщини: двоє поранених

Наслідки російського обстрілу на Харківщині, пошкоджені будинки

Протягом минулої доби російські війська атакували п’ять населених пунктів Харківської області.

Внаслідок обстрілів постраждали двоє мирних жителів - 54-річний чоловік і 52-річна жінка в селі Нечволодівка Кіндрашівської громади, повідомляє Цензор.НЕТ.

 Окупанти застосували різні види озброєння:

  • 11 БпЛА типу "Герань-2";

  • 1 БпЛА типу "Ланцет";

  • 2 FPV-дрони.

Внаслідок атак пошкоджено й зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп’янському районі – приватний будинок (сел. Шевченкове) та автомобіль (с. Нечволодівка);

  • у Ізюмському районі – цивільне підприємство та складська будівля (м. Ізюм).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 179 людей, із них 36 залишаються на місці. Від початку роботи пункту зареєстровано 7540 осіб.

На фронті за добу зафіксовано 182 бойові зіткнення.

  • На Південно-Слобожанському напрямку – 16 боїв поблизу Вовчанська, Кам’янки, Западного, Кутьківки, а також у напрямках Колодязного й Бологівки.

  • На Куп’янському напрямку – 9 атак противника в районах Піщаного, Куп’янська, Петропавлівки та Новоплатонівки.

армія рф (19078) обстріл (31367) Харківська область (1747)
